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東引上兵被吸收 翻拍機密傳送大陸

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

陸軍東引地區指揮部周姓上兵因缺錢花用，找上網路借貸，卻被中共情治單位吸收，將自己在部隊承辦的情報業務資料翻拍後，傳給中國廣東省珠海市公安局保安處的陳姓男子，周獲利七十九萬餘元，高雄地檢署依違背職務收賄等罪起訴，後續由國民法官審理。

檢調查出，廿七歲的周姓上兵因缺錢，在網路上尋找借貸，找到一家提供軍人借款的融資公司，之後因借貸認識珠海市公安局保安處派遣的陳姓男子，陳見周缺錢，便要周利用擔任情報參謀的機會，翻拍公務電腦的機敏資料賺取外快。

周禁不起誘惑，自二○二四年十一月起，多次翻拍部隊電腦中的作戰及演訓資料，再透過手機傳給陳姓男子，陳則以現金、黃金、匯款以及虛擬貨幣等方式交付報酬。

部隊反情報人員發現，報請高雄地檢署指揮偵辦。雄檢指揮桃園市調查處、國防部政戰局軍事安全總隊、新北憲兵隊組成專案團隊調查，今年中發動搜索，帶回周後，向法院聲押禁見獲准。

檢調查出，周向陳姓男子領取報酬後，為了避免部隊人員發現，還找不知情的母親與越南籍胡姓未婚妻提供帳戶供他「收錢」，胡女因協助周轉帳，也被列為被告，檢方另依洗錢罪嫌偵辦。

翻拍 機密 大陸

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