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王鴻薇曾發函 是第一個要求徹查沈伯洋遭跟監案的人
民進黨台北市長參選人沈伯洋二○二四年曾遭跟監，台北地檢署昨起訴徵信業者並通緝港籍雇主。
沈伯洋昨回應，從政之前就被中國針對，當時港籍委託人聘請台灣徵信業者跟監，卻跟不到東西，委託人為此到台灣督軍，「不只是我，還有很多人都要小心」。
國民黨立委王鴻薇曾經發函要求徹查此案，她指遭到青鳥出征，根本就是「狗咬呂洞賓，不識好人心」。
據了解，市警大安分局偵辦時，最棘手的是沈伯洋早在二○二四年十月就察覺住家附近有可疑機車及攝影設備，但直到二○二五年才在節目公開談及，同年十月才報案，前後相隔近一年，不少監視器影像及跡證早已消失，警方幾乎得從零開始重建案情。
王鴻薇表示，她是第一個要求徹查此案、保護沈伯洋人身安全的人，若青鳥側翼真的要追究責任，應該去問劉世芳，為何刑事局當初會稱「查無不法」？又為何刑事局辦不出的案件，國安局接手卻辦得出來？「冤有頭、債有主」，請這些青鳥側翼去找內政部長劉世芳，不要找錯對象。
國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，只要有非法監控的事實，都予以譴責，此案已經進入司法程序，希望司法毋枉毋縱、儘速釐清。
至於台北市警察局當初說「查無不法」，沈伯洋表示和警方有不要打草驚蛇的默契，以免案子不容易查下去，「會不會是單純的個資問題，或是會不會與境外有關，警方都有注意到」。
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