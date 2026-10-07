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北台灣曾現蹤！張俊傑逃亡路線狡詐 檢聲押第20、21號接應共犯

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北台灣曾現蹤！張俊傑逃亡路線狡詐 檢聲押第20、21號接應共犯

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃，迄今已超過1個月，檢警查出，張俊傑逃亡路線原本都在南部，但在有心人士策畫下，近期曾繞道北台灣停留，不排除想從北部地區偷渡，警方昨拘提第20號及21號共犯林楚濠、潘仲倫到案，兩人負責藏匿、接送張俊傑，台北地檢署複訊後認兩人有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

據了解，張俊傑逃亡路線複雜，全台有不少黑幫角頭幫接力幫忙掩護藏匿，張俊傑知悉南台灣「水路」已被封死，近期北上躲藏，由林楚濠負責接應到某處所住，管理張俊傑飲食起居，潘仲倫則負責開車載送，但林男與潘男分屬不同掛角頭，即使落網也難從兩人身上拼出張俊傑逃亡路線。

警方日前赴中部拘提第18、19名接應共犯陳嘉誌、莊宏義，據調查，陳男角色是指揮莊男在嘉義開車接應張俊傑，過程還與其他共犯製造煙霧彈，意圖誤導檢警追查方向，檢方訊後諭令莊男10萬交保、限制住居，另向法院聲押禁見陳男，但法院裁定20萬交保。

張俊傑9月6日在竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達協助下，於大安森林公園破壞電子手環，外傳張俊傑背後有「高人指點」，先用尖銳物在鐶帶上挖出小缺口，再透過小缺口破壞發報系統，最後將手環包入鋁箔紙，阻絕訊號讓台灣高檢署科控中心誤判為「訊號微弱」，以致張俊傑有10小時空檔落跑。

據了解，張俊傑涉共諜案傳出後，中秋前夕曾試圖從嘉義偷渡，但礙於張俊傑惹上的是國安案件，南部兄弟幾乎沒人敢接單，張俊傑雖一度喊價「300萬坐桶子」，仍遭各路人馬拒絕，由於張俊傑身體狀況不佳，身上的藥即將吃完，研判想從北台灣出境，因而從南部繞道北上停留。

據指出，張俊傑接應網路龐大，南北二路黑幫、角頭很多都有參與，且藏鏡人給付的報酬頗豐，專案小組已拘提名21名接應共犯，目前9人羈押禁見、2人聲押、10人交保。

男子林楚濠（中）負責管理張俊傑在北台灣住宿，檢方訊後聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
男子林楚濠（中）負責管理張俊傑在北台灣住宿，檢方訊後聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

張俊傑 聲押 高金素梅 棄保潛逃

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