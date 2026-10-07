影／血濺廚房！桃園知名快餐店合夥情侶爆衝突 事發後客人仍大排長龍

桃園市桃園區寶山街知名快餐店今天下午爆發廚房濺血事件，王姓負責人與陳姓合夥女友疑因經營歧見口角，王男推擠打傷陳女，陳女持菜刀丟擲未中又揮砍傷王男雙手，桃園警方快打部隊3分鐘到場壓制，王男送醫，雙雙提告，警方依法究辦。

桃園警分局說明，小檜溪派出所今天下午1時50分接獲報案，指稱桃園區寶山街快餐店內發生員工糾紛且有人受傷。警方接獲通報後不敢大意，立即啟動快打部隊，於3分鐘內迅速趕抵現場將狀況完全控制，避免衝突持續擴大，並同步通知救護人員到場救援。

消防人員趕抵現場發現，現場共有2名傷者，其中36歲王姓男子左前臂、右上臂及左手虎口共有3處各約4公分的割傷，幸好意識清楚，隨後由大有分隊救護車緊急送往經國敏盛醫院再轉林口長庚醫院救治；同齡陳姓女友則因遭受推擠受有頭部擦挫傷及肢體瘀傷，身體並無大礙，當場拒絕送醫。

警方調查，王姓負責人與陳姓合夥人為情侶關係，兩人因長期經營理念及員工管理問題存有歧見，事發當時於廚房內再次爆發激烈口角。爭執過程中，王男先推擠毆打陳女導致其頭部受傷；陳女隨後氣急持菜刀朝王男扔擲未中，接著再揮刀攻擊，雙方隨即發生扭打，導致王男雙手多處被割傷流血。

員警到場後，除協助傷者送醫，也當場查扣相關證物，並將陳女帶回派出所偵辦。王男經送醫治療後無生命危險，隨即向警方提出傷害告訴，陳女亦對王男動手提告，全案將依法移送桃園地檢署偵辦。桃園分局嚴正聲明，對於任何暴力行為絕不寬貸，民眾如遇糾紛應保持理性，循合法途徑處理，切勿以暴力解決問題。

儘管店內稍早曾發生驚悚的揮刀濺血案，事後不過1小時餘，現場未受到太大影響，門口依然有許多大排長龍等候點餐外帶的顧客大排長龍。

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桃園區寶山街知名快餐店合夥情侶檔今午近二時，疑因經營理念起衝突，由廚房打到店外，女受瘀青，男中三刀送醫；事發後三時餘，店外顧客已經大排長龍等候購餐。圖／讀者提供

桃園區寶山街知名快餐店合夥情侶檔今午疑因經營問題起爭執，36歲陳女拿菜刀丟同齡王姓男友，一路從廚房打到店外，陳女受有瘀傷，王男雙手中三刀並對陳女提告傷害，桃園警方偵辦中。記者陳恩惠／翻攝