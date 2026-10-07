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高雄男開車突「左偏急拉回」撞上前車 人沒事反被查出毒駕

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楠梓區後昌路與左楠路口今天上午11點發生車禍，警方到場後確認30歲呂姓駕駛及48歲黃姓駕駛都未受傷，兩人無酒駕，但呂男唾液毒品快篩檢測呈陽性反應，被依毒駕罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，事故為呂男駕駛轎車沿後昌路往東方向行駛，行經左楠路口時，疑似未注意車前狀況，先往左側偏移，見對方來車再急拉回方向盤，結果追撞前方正準備左轉的黃男轎車，所幸雙方均未受傷。

警方對呂男、黃男實施酒測，均未檢出酒精反應，但呂男經唾液毒品快篩檢測後，呈陽性反應，因懷疑呂男毒駕，隨即依現行犯逮捕呂男，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，呂男涉嫌吸食毒品後駕駛汽車，另掣單告發，可處3萬元以上，12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車、吊扣其駕駛執照1年至2年及吊扣牌照2年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

呂男駕駛轎車沿後昌路往東方向行駛，行經左楠路口時，疑似未注意車前狀況，先往左側偏移，見對方來車再急拉回方向盤，結果追撞前方正準備左轉的黃男轎車，雙方無酒駕，但呂男被查出毒駕。圖／圖者提供
呂男駕駛轎車沿後昌路往東方向行駛，行經左楠路口時，疑似未注意車前狀況，先往左側偏移，見對方來車再急拉回方向盤，結果追撞前方正準備左轉的黃男轎車，雙方無酒駕，但呂男被查出毒駕。圖／圖者提供

毒駕 高雄 快篩

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