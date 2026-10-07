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影／金門街頭爆「全武行」20多人持刀追砍1人 33歲主嫌羈押禁見

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門治安亮紅燈！金門縣金城鎮4日晚間發生一起疑似聚眾鬥毆演變成砍人案，兩方人馬原約在民族路一帶小吃店談判，未料人數懸殊，黃姓男子疑率20多人持開山刀、西瓜刀等刀械，從街頭一路追砍至代天府，造成陳姓男子身上多處刀傷，傷勢嚴重，緊急後送台灣治療。金門檢警迅速追查，5名涉案少年遭裁定收容，黃姓33歲主嫌遭羈押禁見。

據了解，雙方過往早有嫌隙，又在案發前2天，兩方人馬在金門某酒店消費時狹路相逢，雙方爆發衝突甚至打了起來，事後黃姓男子心有不甘，打算復仇，隨後接到陳男打來嗆聲並約碰面的電話，他隨即揪人，雙方相約4日晚間在金城鎮民族路小吃店談判。

沒想到原本要「談判」碰面，最後演變成喋血街頭暴力，據了解，黃男一方集結20多人，陳男身邊僅約3、4名友人，雙方在民族路一帶爆發衝突，黃男一方疑有備而來，持開山刀、西瓜刀等刀械追砍陳男，陳男一路逃往代天府方向，仍遭追上砍傷，造成大腿、手臂及後背都有明顯刀傷，倒臥路旁石椅，場面宛如上演電影「古惑仔」，相當駭人。

金門地檢署指出，檢方4日深夜接獲警方通報，多名男子駕車聚集在金城鎮民族路前，持刀械攻擊陳姓男子，陳男遭砍傷後由救護車送往金門醫院急救，因傷勢嚴重，後送台灣本島治療。

檢方獲報後立即由檢察官席時英指揮金門縣警察局金城分局組成專案小組，調閱相關監視器並透過科技車輛辨識系統追查涉案車輛，迅速鎖定涉案人員行蹤，並在金城鎮某酒店內將黃姓成年主嫌及5名少年拘提到案。

檢察官訊問後認定，黃男涉嫌在公共場所聚集3人以上，攜帶兇器下手實施強暴，並涉犯殺人未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，5日晚間向福建金門地方法院聲請羈押禁見，法院裁准。另外，同案5名少年共犯移送金門地院少年法庭審理後，法院認定涉案情節重大，6日均裁定收容。

值得注意的是，涉案黃姓男子年約33歲，據了解原本就有黑道背景，且另有案件遭判刑9年，原本準備前往金門服刑，卻在此時又捲入這起重大暴力案件，後續刑責及服刑安排也引發關注。

金門地檢署強調，對於任何暴力犯罪均不會姑息，尤其對於成年人吸收、利用少年共同犯罪的「成少共犯」案件，更將列為重點打擊對象。檢警將持續秉持「速辦、嚴辦」原則，強力打擊暴力犯罪，維護金門社會治安及民眾生命財產安全。

金門發生街頭喋血案件，金門檢警迅速追查，5名涉案少年遭裁定收容，黃姓33歲主嫌則遭法院裁定羈押禁見。圖／警方提供
金門發生街頭喋血案件，金門檢警迅速追查，5名涉案少年遭裁定收容，黃姓33歲主嫌則遭法院裁定羈押禁見。圖／警方提供

金門發生街頭喋血案件，多名不詳人士糾眾駕車前往金門縣金城鎮民族路前，分別手持刀械攻擊陳姓男子，陳男全身多處遭砍傷倒臥在路旁石椅上，圖為雙方人馬約在小吃店前談判的火爆場面。圖／民眾提供
金門發生街頭喋血案件，多名不詳人士糾眾駕車前往金門縣金城鎮民族路前，分別手持刀械攻擊陳姓男子，陳男全身多處遭砍傷倒臥在路旁石椅上，圖為雙方人馬約在小吃店前談判的火爆場面。圖／民眾提供

金門 紅燈 鬥毆

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