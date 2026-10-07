酒、毒駕零容忍 北市公布9月累犯30人名單

台北市交通事件裁決所公告第95次酒（毒）駕及拒測累犯名單，警方今天指出，毒駕累犯者有15名、酒駕及拒測累犯者有15名，共計30名，已於網路發布相關名單，以提升嚇阻效果。

台北市警察局交通警察大隊表示，統計今年1至9月共取締酒（毒）駕8220件，其中酒（毒）駕累犯計443件；依道路交通管理處罰條例相關規定，酒（毒）駕及拒測累犯者，除公布姓名、照片等個資外，將面臨高額罰鍰且無上限，並均當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照。

根據裁決所已公告第95次酒（毒）駕及拒測累犯名單，其中毒駕累犯者有15名，酒駕及拒測累犯者有15名，合計30名。

交通警察大隊說，配合裁決所於網站公告累犯名單，希望透過資訊公開與社會監督，提升嚇阻效果。

交通警察大隊提到，未來新修正的道路交通管理處罰條例施行後，針對毒駕者，初犯即處汽車新台幣15萬元、機車12萬元、拒測27萬元罰鍰，累犯並每次再加罰9萬元、拒測累犯並再加罰18萬元且無上限，車輛並均沒入、駕駛執照並吊銷。

為貫徹「酒駕零容忍、毒駕零寬貸」的執法立場，交通警察大隊呼籲，民眾酒後或施用毒品後駕車，不僅危害自身安全，更可能危及其他用路人生命、身體及財產安全，切勿以身試法；警方將持續規劃各項取締專案及路檢勤務，展現打擊酒（毒）駕決心。