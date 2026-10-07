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松山連犯3起店家竊案 毒蟲汐止落網辯稱「缺錢買毒」
台北市松山區近兩個月接連發生3起店家竊案，其中位於南松山市場的一家越南小吃攤，老闆才開店忙著備料，就被偷走攤位上的包包，裡面裝有8萬元營業額現金。松山警方獲報，透過特徵比對鎖定42歲陳姓男子，日前循線拘提到案，不僅起獲贓款4000元，還查獲二級毒品安非他命，警詢後依竊盜和毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，陳男在9月至10月間，涉嫌在松山區一帶連續犯下3起竊案，他的手法如出一徹，專挑清晨或剛開店、店家忙於備料且門未鎖之際，闖入店內或靠近攤位順手牽羊。
松山派出所陸續獲報，隨即成立專案小組，調閱監視器畫面比對特徵，確認這3起手法相同的竊案均為陳男一人所為，隨即報請北檢指揮偵辦。
專案小組歷掌握陳男落腳處，10月2日持拘票赴新北汐止拘提到案，警方現場搜索時，除了起獲相關不法所得4000元，還在陳男隨身包袋內查扣二級毒品安非他命，陳男警詢時供稱因缺錢買毒品才犯案，被依竊盜和毒品罪嫌移送法辦。
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