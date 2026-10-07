張俊傑逃匿案 檢警逮捕第20、21名共犯

謝文雄持刀砍死妻子和小姨子，新北地院判決無期徒刑。死者父親張龍乾昨批審判長黃志中是「恐龍法官」，職業法官和國民法官有八票支持死刑，卻被黃一人推翻，他嘆連殺二人還不算「殺害多人」，政府乾脆廢除死刑，別用憲判字第八號騙老百姓。

2026-10-07 00:00