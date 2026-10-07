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張俊傑逃匿案 檢警逮捕第20、21名共犯
台北地檢署偵辦立委高金素梅助理張俊傑逃匿案，今天指揮新北市警察局新店分局拘提第20、21名涉案男子林楚濠、譚仲倫到案，警方下午依藏匿人犯等罪將林楚濠移送北檢複訊。
張俊傑涉嫌與高金素梅詐領助理費等案，北檢今年6月依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等24人。張俊傑移審後以新台幣1000萬元交保並佩戴電子手鐶，9月6日破壞手鐶逃匿，台北地方法院發布通緝。
檢警追查發現，張俊傑逃匿期間由多人以不同車輛接力載送，透過跨縣市移動、藏匿及反覆換車規避追查。檢警已先後拘提19名共犯，今天指揮警方拘提涉案的林楚濠、譚仲倫到案，警方下午將林楚濠移送北檢複訊。
另外，檢警5日逮捕涉案載送張俊傑的莊宏義及陳嘉誌，檢察官昨天諭令莊宏義新台幣10萬元交保、限制住居，並將陳嘉誌聲押禁見。台北地方法院審理後，裁定20萬元交保。
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