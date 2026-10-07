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保三總隊雷霆出擊壓制身懷「雙上膛槍」毒梟 瓦解行動喪屍煙彈分裝廠

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

內政部警政署保安警察第三總隊刑事警察大隊日前接獲情資，指稱楊姓男子涉嫌擁槍自重，並於新竹市區民宅內製造「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）謀取暴利。專案小組報請新竹地檢署檢察官盧又瑄指揮，會同新竹市第三警分局展開部署，日前執行攔截圍捕，成功將楊嫌逮捕歸案。現場查獲上膛手槍2枝、子彈13顆，以及行動製毒分裝設備與多種毒品，全案移送新竹地檢署後，法院已裁定楊嫌羈押禁見。

警方指出，楊嫌平時以槍枝作為處理毒品糾紛之工具，危險性極高。查緝當日，楊嫌正欲駕車離開，埋伏員警見狀立即由100公尺外急駛車輛進行夾擊阻擋，並迅速開啟副駕駛座車門，由3名員警合力將其強拉下車壓制。

警方隨後於楊嫌腰間搜出1把子彈已上膛的手槍，隨身包包內亦藏有第2把已上膛槍枝。由於楊嫌隨時可能持槍反抗，現場情勢一度極度危險。所幸專案小組部署得宜、反應迅速，在未開一槍一彈的情況下順利制伏犯嫌，成功阻絕一場可能發生的警匪駁火與人員傷亡。

經深入調查，楊嫌為躲避檢警至住處查緝，將製造依托咪酯煙彈所需之器具、化學原料及成品隨身攜帶，可依顧客需求「隨走隨裝」機動作業，儼然是一座行動毒品分裝工廠。現場共查扣依托咪酯粉末毛重16.49公克、依托咪酯煙油8瓶、依托咪酯煙彈，以及安非他命、一粒眠、愷他命、卡西酮咖啡包等製毒器具與原料各1批。全案詢後依違反毒品及槍砲等罪嫌移送法辦。

保三總隊提醒，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯吸食後易致抽搐、昏迷甚至引發毒駕死傷，危害甚鉅。行政院已正式將其改列為「第一級毒品」，凡製造、運輸、販賣者，最重可處死刑或無期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

保三總隊強調，警方將持續打擊黑槍並從源頭阻斷毒品危害，全力守護國人身心健康與社會安全。民眾若發現可疑槍枝或製毒跡象，可撥打檢舉專線：0800-520525，查獲毒品最高可獲得檢舉獎金1000萬元。

保三總隊日前<a href='/search/tagging/2/雷霆' rel='雷霆' data-rel='/2/96506' class='tag'><strong>雷霆</strong></a>出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝
保三總隊日前雷霆出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝

保三總隊日前雷霆出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝
保三總隊日前雷霆出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝

保三總隊日前雷霆出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝
保三總隊日前雷霆出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝

保三總隊日前雷霆出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝
保三總隊日前雷霆出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝

保三總隊日前雷霆出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝
保三總隊日前雷霆出擊，前往新竹壓制身懷「雙上膛槍」楊姓毒梟，瓦解行動喪屍煙彈分裝廠。記者王長鼎／翻攝

雷霆 喪屍煙彈 槍枝

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