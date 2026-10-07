影／撞碎體大生國手夢！「別讓兒子血白流」言猶在耳 台中再逮毒駕男

台中市3日發生毒駕撞傷3名體大生事件，其中1生需進行顱骨重建手術、國手夢碎，母親在網路發文泣訴「別讓兒子血白流」，警方當晚即在案發路口附近查獲另名毒駕者。第二警分局持續強化查緝毒駕，今天清晨又在健行路查獲陳姓男子毒駕，車內飄出疑似毒品燃燒氣味，唾液快篩呈陽性，也查獲愷他命，警方當場逮捕、扣車，將聲請預防性羈押。

3日清晨6時許，黃姓男子涉嫌毒駕行經北區雙十路時失控，衝向路旁天橋，撞上3名正在晨跑的國立台灣體育運動大學學生，黃男已遭法院裁定羈押。傷者母親事後在網路發文，痛陳孩子傷勢嚴重、國手夢碎。第二分局當晚隨即在同一路口執行專案勤務，晚間8時許再查獲賴姓男子毒駕，當場逮捕並聲請預防性羈押。

第二警分局立人派出所員警今日清晨5時26分許執行取締勤務，發現一輛轎車在健行路上併排臨時停車，上前盤查時察覺駕駛陳男（35歲）神情緊張，車內散發疑似毒品燃燒氣味，進一步查獲愷他命等違禁物品，經唾液快篩呈陽性反應，當場將他逮捕、移置保管車輛。全案依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，將溯源追查毒品來源。

第二警分局強調，對毒駕採取零容忍態度，針對高風險路段、時段將持續規劃專案勤務，加強路檢與臨檢；查獲毒駕一律當場逮捕、扣車移置並聲請預防性羈押，全力將毒駕「不定時炸彈」從道路上排除。

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台中市第二警分局今天清晨5時許，在北區健行路查獲陳姓男子毒駕。記者陳宏睿／翻攝