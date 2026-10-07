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軍工黑鏈 10業者洗晶片產地賣陸

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

美國半導體公司亞德諾（ＡＤＩ）與德州儀器（ＴＩ）在台三家代理商，遭假冒中山科學研究院訂購<a href='/search/tagging/2/晶片' rel='晶片' data-rel='/2/168888' class='tag'><strong>晶片</strong></a>，「洗<a href='/search/tagging/2/產地' rel='產地' data-rel='/2/239644' class='tag'><strong>產地</strong></a>」賣給大陸<a href='/search/tagging/2/軍工' rel='軍工' data-rel='/2/237810' class='tag'><strong>軍工</strong></a>業者。聯合報系資料照
美國半導體公司亞德諾（ＡＤＩ）與德州儀器（ＴＩ）在台三家代理商，遭假冒中山科學研究院訂購晶片，「洗產地」賣給大陸軍工業者。聯合報系資料照

美國半導體公司亞德諾（ＡＤＩ）與德州儀器（ＴＩ）在台三家代理商，遭前員工及往來廠商涉假冒中山科學研究院等訂購高速軍工晶片，「洗產地」為台灣，賣給大陸軍工業者獲利三億六八二九萬元。新北地檢署依詐欺、偽造文書、洗錢防制法等罪嫌起訴十名公司負責人，各求刑二至十年。

被起訴的公司負責人有優活創意科技、泉達資通與恆達資通陳建雄、陳建輝、陳健偉，石擎科技及睿虎科技王維鋒，凱盟資通曾恬綺，宏巨應用科技洪俊民，晟明科技蔡玉書，華謚科技蔣昆成，亨得投資賴金蘭，以及匯聚通信與展開科技袁同台。

檢調查出，這十名業者以不實資料向ＡＤＩ、ＴＩ在台代理商取得的高速軍工晶片，為國貿署認定的戰略性高科技貨品清單，美國商務部禁止輸往大陸及香港、澳門，嚴格控管流向、終端使用者及用途，購買須出具最終使用者購買聲明或聲明實際最終使用者、用途及產品流向的文件，原廠才出貨。

此類晶片主要功能為雷達接受器、電子偵查、干擾器、超音波、通訊儀器和天線陣列，檢調研判供給大陸研究單位製造飛彈和軍用雷達。

起訴指出，業者為將晶片賣給香港公司或由大陸實質掌控的香港公司，從中賺取高額差價，假借中科院或自身公司在台使用名義，做出「不會出口或轉出口給受美國制裁對象」、「承認受美國出口管制法規拘束」、「最終使用者資訊為必要提供內容，若無法提供者僅能將產品販售限於台灣地區」等不實聲明，騙代理商賣晶片。

業者明知晶片原產地為美國、泰國、菲律賓和韓國等地，購入晶片並無在台從事足以變更原產地的加工，卻更改外箱包裝，將出口報單標記為「MADE IN TAIWAN」，誤導海關據以辦理出口通關。

陳建雄、陳建輝、陳健偉二○一七至二○二五年四月獲利九二七五萬元；賴金蘭、蔣昆成二○一九至二○二六年四月獲利一億三五八三萬元；袁同台二○二二年一月至二○二五年十月獲利一億八一一萬元；其餘四人獲利數十萬至六四一萬元。

檢方批業者明知晶片買家顯為大陸軍工業，欲用來製造精良武器，影響我國安全甚鉅，恐使美國誤認我國蓄意協助對岸取得而遭貿易制裁，嚴重損及我國國際形象。

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