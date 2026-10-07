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冷眼集／職業法官不判死 拉國民法官擋箭

聯合報／ 本報記者蔣永佑

家暴殺人的謝文雄一審逃過死刑，十四年前犯下台南湯姆熊電子遊藝場隨機殺人案的凶手曾文欽，曾留下一句名言「殺一、兩個人不會判死刑」，原本是有心求死故意激怒法官的話，卻一語成讖，成為台灣荒謬司法的寫照，更是殺人者最大的救贖，讓台灣成為死者家屬口中的殺人天堂。

國民法官法規定，因我國尚未廢除死刑，當遇到殺人、強盜放火、強盜致死等法定最重刑罰為死刑的案件時，國民法官確實可以判死，但條件為國民法官與職業法官三分之二（即六票）以上同意，而其中三名職業法官均須同意才能判死。

也就是說，即便六名國民法官以「優勢民意」跨過合議庭判死人數門檻，僅占三分之一人數的三名職業法官，仍可發揮如聯合國常任理事國般的否決權，只要一名職業法官不判死，整個國民法官合議庭就不能判死。

如此一來，只要一名職業法官力排眾議，被告就能逃過一死，但不判死的民怨卻要全部判死的國民法官共同承擔，形同替不願判死的職業法官背黑鍋。

謝文雄案審理期間，曾有三名國民法官中途辭任，宣判當天多達五名國民法官缺席宣示，或許就是對現行死刑參審制的無言抗議。

司法院當年推行國民法官參審制，原意是要法院審判與人民接軌，讓判決更符合民意，如今卻讓國民法官淪為職業法官的擋箭牌，且國民法官法嚴格禁止透露評議過程和結果，任意洩漏者將面臨刑責，更使國民法官的死刑判決形同黑箱，無怪乎讓曾任國民法官的民眾抱怨自己是「有苦說不出」。

法官 國民法官 職業

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