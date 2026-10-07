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殺2人判無期 死者父痛批：恐龍法官

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

謝文雄持刀砍死妻子和小姨子，新北地院判決無期徒刑。死者父親張龍乾昨批審判長黃志中是「恐龍法官」，職業法官和國民法官有八票支持死刑，卻被黃一人推翻，他嘆連殺二人還不算「殺害多人」，政府乾脆廢除死刑，別用憲判字第八號騙老百姓。

「現在就是要殺三人以上才可以判死刑？」張龍乾情緒激動說，人的生命只有一次，「又不是在殺雞」，辛苦養育兩名女兒，結果五十秒就被謝文雄殺了，根本沒有考慮到兩名孫女的狀況，孫女還在讀書，家裡經濟有困難，小女婿才結婚一年多，「他的人生有多苦」。

張龍乾批判決不合法理，「你要死刑你就死刑，你不要說合憲不合憲」，一方面說憲判八，一方面又以要殺幾個人來判斷，「政府還在騙這些善良的老百姓，現在殺了兩個，要判的時候又說要殺多人，又變成要到三個。」

張龍乾表示，「我們八票比一票，如果在先進的國家，這個早就要死刑了。」據他了解，國民法官六人全部通過判死，兩名職業法官也判死，只有黃志中沒有同意，所以最後沒判死，有國民法官受訪說心裡很難過。

張龍乾說，他已七十幾歲，不怕什麼，現在最重要是照顧二名孫女，一定會上訴到底，希望二審法官能公平、公正審判，不要像恐龍法官這麼判。

恐龍法官 廢除死刑 死刑

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