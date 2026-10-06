徐佳青被控安排兒冒充攝影官、東沙島特權爭議涉圖利 北檢一併偵辦

僑委會委員長徐佳青被控安排兒子冒充「攝影官」出訪、丈夫唐博偉疑濫用外館公務車。台北地檢署已分他字案，將徐列為貪汙圖利罪被告，並交由偵辦東沙島體驗營特權案的檢肅黑金專組檢察官一併偵辦。

徐佳青因用特權讓兒子參加東沙體驗營，被監察院開罰10萬元，今年8月13日，民眾黨新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、吳亞倫與民眾黨顧問律師賴苡安赴台北地檢署告發徐佳青涉貪汙圖利等罪嫌，要求徐下台、要求行政院長卓榮泰不要再繼續包庇徐佳青這樣傲慢跋扈的人。

徐近期再度陷入特權爭議，徐遭指安排兒子當「攝影官」出訪，丈夫唐博偉開著駐美代表處公務車遊玩華府等，疑似濫用外館公務車，被質疑特權。

徐涉東沙體驗營特權案，已被北檢列為貪汙圖利罪被告，由檢肅黑金專組檢察官偵辦中。兒當攝影官、夫開公務車等情節，北檢也已主動分「他字案」，交由同一位檢察官一併偵辦。