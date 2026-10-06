毒駕撞死警察一審判18年6月求輕判 律師：有打方向燈

29歲男子黃國維毒駕撞死執勤中的三重分局警員黃瑋震，造成1死2傷，一審判刑18年6月，高院、最高法院撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今開庭勘驗監視器畫面，黃國維的律師表示黃「有打方向燈」、「未持續競速」，黃瑋震的遺孀庭後說「黃國維如今只能透過這些說法為自己的犯行辯解」。

有逾70次無照駕駛紀錄的黃國維，案發前吸食K他命、喪屍煙彈及安非他命，2024年7月13日凌晨駕駛賓士車上路，先赴新北市三重區中寮街載朋友，再沿正義北路往重陽路方向行駛。

當天凌晨1時26分，黃國維開到正義北路、龍門路口時，闖紅燈通過路口，再逆向衝撞執行巡邏勤務、停在路口等待燈號的三重分局警備車及白牌計程車，警車被撞得飛進騎樓，坐在警車內的的黃瑋震全身受重創死亡，駕駛座的周姓警員與白牌車彭姓駕駛也受腦震盪等傷害。

新北地檢署2024年12月起訴黃國維，新北地院判黃國維有期徒刑18年6月，二審撤銷發回新北地院更審，案子再被最高法院撤銷，發回高院更審。

檢察官上訴主張，黃國維應依累犯規定加重其刑，請求二審從重量刑。黃國維則對犯罪事實不爭執，但認為原審量刑太重，就刑度上訴。

高等法院今天開庭勘驗監視器畫面查證事實，黃國維的律師多次針對畫面內容表示黃駕車時有打方向燈、並未持續競速等。

針對辯方主張，黃瑋震遺孀開庭結束後表示，勘驗監視器呈現的都是客觀的事實，認為黃國維如今也只能透過這些說法為自己的犯罪行為辯解。

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