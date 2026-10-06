殺妻小姨子僅判2無期 被害人父痛批「恐龍法官」：殺2人還不算多？

男子謝文雄去年當街持刀砍殺妻子張女及小姨子致死，新北地院依2個殺人罪判處謝2個無期徒刑。判決全文公開後被害人父親張龍乾痛批恐龍法官：連續殺2人了，還不算連續殺害多人？張父怒控政府：乾脆就廢死就好了，還用憲判8來騙老百姓。

張龍乾受訪時情緒激動表示，人的生命只有一次，「又不是在殺雞，殺完才可以養就好了」，辛苦養育2個女兒都當到護理師，結果50秒就被謝文雄殺了，他根本沒有考慮到2個的孫女現在的狀況？小女婿才結婚一年多，「你看他的人生你看，有多苦？」

法院判決認定謝男並非預謀連續殺害，張龍乾痛苦的說：「50秒就連續殺2人了，但判決最後卻寫並非連續殺害多人，還舉出3人以上。」他質疑：「現在就是要殺3人以上才可以判死刑」。

新北地方法院認為，依憲法法庭憲判8意旨，殺害多人應解釋為多數人，殺害人數須達3人以上才構成犯罪情節最嚴重，謝男因此不符合判死要件。張龍乾痛批：「你要死刑你就死刑，你不要說合憲不合憲」，一方面說憲判8，一方面又以要殺幾個來判斷。張龍乾直言：「政府還在騙這些老百姓，善良的老百姓，現在殺了兩個，要判的時候又說要殺多人，又變成要到3個。」

張龍乾表示據他了解，國民法官6人全部都通過判死刑，另外2名法官也判死刑，只有黃姓審判長沒有通過，所以最後判決結果並非死刑，有國民法官接受採訪時表示心裡很難過，因為國民法官只能投票。張龍乾痛批，我們8票比1票，如果在先進的國家，這個早就要死刑了。

張龍乾難過的說，自己已經70多歲了，我不怕什麼，現在最重要的是照顧2名孫女。我一定會上訴到底，全案目前由高等法院審理中。希望二審法官能公平、公正的審判，不要像恐龍法官這樣判。張龍乾說，現在2個孫女都在讀書，我們現在經濟也有問題了，盼外界能給予援助幫忙他們和2個小孩。

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張龍乾表示孫女將有謝文雄的照片部分撕掉。記者黃子騰／攝影