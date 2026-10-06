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台中女警恐嚇槍殺盧秀燕… 以為「自己是神明」 精神鑑定認辨識力降低

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台北捷運去年1219隨機殺人事件後，時任台中第二分局黃姓偵查佐竟在社群揚言對長官爆頭、在台中市長盧秀燕腦門開3槍；台中地院今開庭，黃女仍否認犯行，其辯護人說黃當時精神和現實脫節，甚至以為「自己是神明」，希望再傳精神鑑定醫師到庭。

黃女案發後遭羈押，台中市警局先以停職；台中地檢起訴指出，黃女2025年12月19日至21日，在LINE群組留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」，恐嚇偵查隊副隊長。

黃並使用社群Threads，在隨機殺人相關新聞截圖下留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎。」22日再發文稱「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，意指欲對盧市長腦部開槍。

台中地院今開庭審理，黃女仍否認犯罪，其辯護人、律師黃子欽當庭呈書狀，聲請傳喚精神鑑定醫師，因報告中認定黃當時精神和現實有嚴重脫節、扭曲，甚至認為「自己是神明」，辨識能力下降，希望能確認是否符合刑法第19條不能控制或顯著降低。

公訴檢察官說，醫師已具結且報告也記載清楚為何認定黃女友控制、辨識能力下降的原因，認為沒必要再傳喚，並希望辯護人不要在開庭當天才提證據聲請調查。

黃子欽表示，他們對鑑定報告無疑義，只是想探究文字意思，確認醫師用字在刑法上的意義，若法院改以函詢醫師，他們想提3個問題，包括黃女當時是否完全被妄想取代而無法控制，行為時是否具備可阻止能力，及醫師有無確認她在警詢內容。

檢察官認為，辯護人在爭執黃女控制行為能力完全喪失，但鑑定報告已明確記載，黃為何控制、辨識能力顯著下降的原因，認為以上問題均無必要。黃女最後表示自己已無從事警職，現擔任一般行政工作，有持續在身心科就診。

審判長黃立宇諭知今不審結，擇日再開庭。

時任台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，被依恐嚇罪嫌起訴。圖／讀者提供
時任台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，被依恐嚇罪嫌起訴。圖／讀者提供

台中 盧秀燕 神明

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