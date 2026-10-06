土城當街殺妻案殺滿3人才夠判死？ 新北地院這樣說

男子謝文雄去年7月在新北市土城區街頭，當街持刀和球棒殺害張姓妻子和小姨子卻逃死，新北地方法院國民法官合議庭卻在判決中指出，謝男須殺3人以上，始該當死刑，引發輿論嘩然。新北地院稍早對此說明，因現有事證無法證明謝男預謀連續殺人、有再犯之虞及無法教化，因此依憲判8意旨，無從對謝男科處死刑。

新北院表示，司法院憲法法庭所為判決，屬憲法之補充，法官（含國民法官）均有遵守之義務。在謝男犯下的殺人案中，合議庭對於是否量處死刑的量刑事項均有審酌，並依司法院憲法法庭憲判8判決所要求的最嚴密正當法律程序方式評議，也就是職業法官一致決且加計國民法官後達2／3以上同意的門檻。

但合議庭考量檢方所舉事證，尚無法證明謝男在預謀階段，即有連續殺人的計畫，不符合憲判8判決要求的「犯罪情節最嚴重」要件，其中包含憲判8判決所例示「殺害多人」的要件。此外，檢方也未能證明謝男有再犯殺人罪的高度危險，同時未舉證林男欠缺更生教化及再社會化的可能，故依憲判8判決意旨，無從對被告所犯殺人罪科處死刑。