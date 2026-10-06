方仰寧會中提醒風紀談到性取向惹議 新北警局回應絕無歧視

警政署及桃園市日前發生中階警官持毒遭法辦案，新北警局長方仰寧日前在局務晨會中提及，有同性戀傾向的警員是吸毒高風險對象被質疑是歧視。新北警回應表示，局長是引用警員涉毒案例提醒幹部要端正風紀，並未針對特定性傾向族群絕無歧視。

據了解，新北市警局上月（9月）18日舉行局務晨會，因2天前（16日）才剛發生警政署督察室楊姓警務正持毒遭逮，加上8月份桃園市警局也有1名中階警官持毒被逮。局長方仰寧談及警察風紀問題時提醒與會幹部，應以身作則留意自身言行。方仰寧並指出有同志傾向同仁及男男都是吸毒「高風險對象」，要特別留意。與會部分幹部聽聞感覺遭到歧視。

新北市警局回應表示，局長是為端正警察風紀，並特別引用其他機關近期發生的員警違法風紀案例，提醒各級主管及同仁引以為戒。當天談話是以媒體報導的「員警同性聚會相處且涉持用毒品」為案例，針對違法態樣進行內部自律叮嚀，目的是要求各單位主官提醒同仁秉持廉潔操守、恪守法紀，並非針對或指涉特定性傾向族群。

新北市警局強調，局長發言是站在機關首長關懷同仁及端正警察風紀的立場，引用近期數起員警持毒違法案件提醒同仁，目的在防止類似案件再次發生，並無歧視特定性傾向族群之意。