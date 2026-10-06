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殺2人不夠、殺3人以上才能判死 土城殺妻、小姨子案判決惹議

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區家暴男謝文雄去年7月7日持刀及球棒，當街慘殺張姓妻子和小姨子，新北地方法院國民法官日前今依2個殺人罪，判處謝男2個無期徒刑，褫奪公權終身，讓前來聽判的死者家屬無法接受。如今判決全文出爐，合議庭竟認為謝男僅殺2人，未達憲判8中殺害「多數人」的概念，認為須殺3人以上，始該當死刑，引發社會議論紛紛。

合議庭認為，謝男殺死妻子和小姨，雖使妻子父母一次失去全部子女，小姨的新婚丈夫遭受喪偶之痛，但依憲判8判決理由第80段，就犯罪結果例示殺害「多人」、而非法條用語常見之「數人」，解釋上應較接近「多數人」之概念，亦即倘無其他特殊從重科刑因素存在，單就殺害之人數以觀，須達3人以上，始該當死刑。

合議庭指出，若謝男直接故意殺死2人，不符合憲判8所認犯罪情節最嚴重之情形，同時也與憲判8判決理由第80段，就犯罪結果例示的「殘忍殺害自我保護能力明顯不足之兒童、老年人、懷孕者、身心障礙者」、「故意殺人行為與其他重大犯罪行為結合」情形有別，尚不具嚴重破壞及危害性。

此外，合議庭也認為，現有事證顯示謝男原本僅有意殺害小姨，殺妻是臨時起意，因此非屬憲判8判決理由第78段就犯罪動機與目的例示的「出於預謀之蓄意連續殺人」、「恣意無差別殺人」。

另就犯罪手段而言，謝男持具有強大殺傷力的廚刀，在短短數分鐘內殺害2人，未使死者死前蒙受煎熬或額外的痛苦，其行為也與憲判8判決理由第79段就犯罪手段例示之「使用足以造成多人死亡之武器或爆裂物、生物化學製品、毒藥等」、「對被害人施加明顯不人道、有辱人格、極端凌虐之殘忍手段」不同，並非特別殘酷。因此最後僅判處無期徒刑。

土城家暴男謝文雄持刀、球棒當街殺害張姓妻子和小姨子，新北地院國民法官日前判處謝男2個無期徒刑，並在判決書中指出，謝男僅殺2人，未達憲判8中殺害「多數人」的概念，認為須殺3人以上，始該當死刑，引發社會議論。聯合報系資料照
土城家暴男謝文雄持刀、球棒當街殺害張姓妻子和小姨子，新北地院國民法官日前判處謝男2個無期徒刑，並在判決書中指出，謝男僅殺2人，未達憲判8中殺害「多數人」的概念，認為須殺3人以上，始該當死刑，引發社會議論。聯合報系資料照

土城 文雄 殺人

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