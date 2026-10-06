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影／權利車變「行動毒窟」 警攔查遭倒車擦撞破窗逮人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方查緝毒品，發現毒梟利用權利車運毒。警方追查多起毒品案，在監控影像中總發覺1輛權利車出入，找到這輛車後，竟遭開車王姓男子倒車擦撞，破窗壓制王男，發現權利車有如「行動毒窟」。

高雄市刑警大隊偵六隊今天表示，警方長期蒐報，發現毒販利用通訊軟體販毒，1輛白色轎車疑負責外送毒品，追查出這輛車是權利車。

9月2日警方查出這輛白色轎車出現在高雄市小港區桂江街，動員前往攔查；當員警的私車前後包抄這輛車，發現王姓男子（27歲）獨自在車上，要他下車，不料，王男倒車擦撞警方的轎車，員警立即圍上，破窗將他拉下車制伏。

警方附帶搜查車內，查扣依托咪酯煙彈70餘顆、毒品咖啡包200餘包、K他命10餘包等毒品，其中還有機票外型的毒品咖啡包，經查內含搖頭丸成分。

王男聲稱，他是第一天被叫去開這輛車送貨。警方將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，並溯源查緝幕後販毒集團。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在毒販的權利車中發現不少毒品，包括機票外型的毒品咖啡包。記者林保光／攝影
警方在毒販的權利車中發現不少毒品，包括機票外型的毒品咖啡包。記者林保光／攝影

警方在毒販的權利車中發現不少毒品，包括機票外型的毒品咖啡包。記者林保光／攝影
警方在毒販的權利車中發現不少毒品，包括機票外型的毒品咖啡包。記者林保光／攝影

警方前後包抄運毒男子所開的權利車，遭倒車擦撞。記者林保光／翻攝
警方前後包抄運毒男子所開的權利車，遭倒車擦撞。記者林保光／翻攝

警方前後包抄運毒男子所開的權利車，遭倒車擦撞，員警上前破窗揪人。記者林保光／翻攝
警方前後包抄運毒男子所開的權利車，遭倒車擦撞，員警上前破窗揪人。記者林保光／翻攝

毒品 監控 高雄市

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