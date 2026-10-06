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1拳10萬港幣 痛毆矢板明夫香港黑幫背景曝 檢斥暴力箝制我國言論自由

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

印太戰略智庫執行長矢板明夫今年7月在台中永豐棧酒店遭人痛毆，檢警抓到動手的香港籍男子廖港發，查出他是香港「和勝和」幫派成員，以10萬港幣價碼受雇打人。檢方痛斥，廖企圖藉跨境暴力達「殺一儆百」以暴力箝制我國言論、民主，今依組織等罪嫌起訴他，求最重5年徒刑。

檢方指出，廖港發是香港地區「和勝和」幫派成員，及所謂「行動組」組長，過去就曾在香港接受金主委託毆打指定對象，行情為每毆打1拳港幣3000元至5000元，另吳姓、馮姓、鄺姓及王姓男子都是香港地區「和安樂」幫派成員，廖港發等5人與矢板明夫無私人糾紛。

檢方查，身分不詳自稱「陳偉豪」的男子，同為和勝和幫派成員、行動組組長，他明知矢板明夫是印太戰略智庫執行長，經常公開評論兩岸時事、發表政治性言論，得知其將擔任春雨文教基金會在永豐棧酒店舉辦之活動講師，就出資雇用跨境施暴集團，企圖利用公開毆打矢板明夫，以達威嚇言論自由，達成跨境鎮壓目的。

檢方指出，陳偉豪今年7月1日聯繫吳男，表示出資委託他組成跨境施暴集團，廖港發隨後加入，並由吳負責指揮、分派工作，廖勘查現場、現場調度執行毆打，鄺負責實際下手毆打，馮及王昊則把風及回報執行情形。

廖港發等人7月1日至4日分批來台，原計畫於7月5日完成任務後立即離境，7月4日、5日，廖等人在永豐棧酒店及周邊場勘，打算由鄺持玻璃瓶攻擊矢板明夫，但均未發現其蹤跡，後來馮、鄺認為風險過高退出，吳則在群組內訓斥成員不得退縮，並表示他「無法向上面交代」。

馮、鄺及吳7月5日先離台，吳再向廖港發說若他親自下手，「上面」願意支付港幣10萬元，隨即於7月6日中午11點38分，在永豐棧酒店1樓大廳徒手痛毆矢板明夫臉部，同夥王男在旁把風，行凶後還假意上前關心被害人，再趁機離去、回報犯行後離境，警方在台中機場逮到廖男。

檢方認為，廖港發不僅是傷害特定被害人，更藉由跨境暴力、媒體傳播產生「殺一儆百」效果，使民眾因擔心遭境外勢力鎖定、報復，而不敢發表特定言論，實質上是以暴力箝制言論，侵害我國民主制度及社會秩序，應予嚴厲非難，更挑戰我國司法權。

檢方今偵結，依傷害、強暴方式犯公然侮辱、恐嚇公眾，及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，提起公訴廖港發，求處最重5年徒刑，其餘吳、馮、鄺及王等4人，發布通緝。

日本媒體人矢板明夫今年7月在台中演講後遭攻擊，香港男子廖港發（中）落網。聯合報系資料照
日本媒體人矢板明夫今年7月在台中演講後遭攻擊，香港男子廖港發（中）落網。聯合報系資料照

矢板明夫 香港 言論自由

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