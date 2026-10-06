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影／毒品藏「好運香水盒」...交保男重操舊業販毒 遭押起訴
台中市刑警大隊偵六隊今年6月持搜索票前往苗栗縣通霄鎮，查獲温姓男子涉嫌販賣毒品，起出安非他命、愷他命、依托咪酯煙油等毒品及分裝工具，部分愷他命竟藏在「好運香水」盒內企圖掩人耳目。温男3月才因持有大量毒品被逮、以2萬元交保，卻未依規定報到，反而重操舊業販毒，已遭法院裁定羈押，近日已由檢方起訴。
台中市刑大偵六隊調查，温男（39歲）今年3月間曾遭偵六隊查獲施用、持有大量毒品，移送地檢署後，獲2萬元交保並限制住居，但他未依檢察官指定時間至警察機關報到。警方持續追查發現，温男不僅未因此收斂，反而再度販賣毒品牟取不法利益，經蒐證後報請苗栗地檢署指揮偵辦。
今年6月間，警方持苗栗地方法院核發的搜索票前往温男住處搜索，查獲安非他命1包（重1公克）、愷他命2包（重21公克）、依托咪酯煙油3瓶（重479.5公克），以及安非他命吸食器、依托咪酯煙彈、電子煙桿、空煙彈殼、電子磅秤、分裝注射筒、分裝器皿及手機等證物。全案依違反毒品危害防制條例、藥事法等罪，移送苗栗地檢署偵辦。
台中市刑大大隊長紀延熹強調，依毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣毒品者刑責相當重，警方絕不容許販毒犯罪行為，將持續掃蕩、刨根溯源，打擊行動絕不手軟。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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