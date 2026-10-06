影／一條龍毒品鏈藏身大樓住宅 保三查獲大麻煙彈及毒咖啡包分裝場

保三總隊第一大隊日前接獲情資，有製毒集團隱身於桃園市區大樓內，企圖製造、分裝大麻煙彈及毒品咖啡包謀取暴利，報請桃園地方檢察署檢察官賴心怡指揮偵辦，與桃園市警局桃園分局共組專案小組深入追查，日前搜索，查獲第二、三級毒品大麻煙彈分裝場及毒品咖啡包分裝場。

當場查獲製毒者黃嫌、王嫌2人到案，查扣查獲大麻花毛重3049公克、大麻油毛重3029公克、大麻煙彈 126支、第三級毒品「喵喵」原料約1 公斤、大麻煙彈電子煙主機235支、大麻種子、LSD毒郵票、毒咖啡包、大麻捲菸、新台幣140萬2500元及相關製毒設備等證物，估算約可製成上萬包毒品咖啡包，查扣之毒品及設備總市價超過600萬元，危害社會重大。

專案小組調查發現，該販毒集團為掩人耳目，逃避警方查緝，刻意承租桃園市鬧區某高樓住宅不同樓層作為毒品製造分裝據點，以一條龍方式「自產自銷」，由黃嫌負責採購大麻膏、大麻油、大麻花及俗稱「喵喵」之第三級毒品原料（4-甲基甲基卡西酮）與相關加工器具，黃、王2嫌再共同於住宅內進行分層加工，將大麻膏及大麻油加工製成大麻煙彈、大麻花製成大麻捲菸，並將「喵喵」毒品製造分裝成毒品咖啡包，隨後透過通訊軟體聯繫毒品買家，於桃園、新北等地區進行毒品交易，專案小組並於今年8月向下刨根，再查獲陳嫌等7名毒品買家，成功瓦解此一毒品集團。

專案小組查緝發現，黃嫌亦為電子煙主機大盤商，現場共查扣吸食大麻煙彈所用之電子煙主機竟高達235支，此一電子煙主機外觀新穎、攜帶方便且具使用隱密性，極易降低年輕人及青少年對毒品之防備心進而吸食毒品，幸及時查獲阻斷該批毒品及電子煙主機流向市面，有效防制民眾及學生吸食毒品，全案詢後依違反毒品危害防制條例將黃、王2嫌移請桃園地方檢察署偵辦。

保三總隊將持續從「毒品源頭」及「施用載具」雙管齊下阻斷毒品危害，展現政府打擊毒品犯罪之決心，全力守護國人身心健康及社會安全，並請民眾若發現可疑製毒跡象，立即撥打保三總隊檢舉專線0800-520525，檢舉毒品最高可獲得檢舉獎金新台幣1000萬元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

保三總隊第一大隊接獲情資，有製毒集團隱身於桃園市區大樓內，企圖製造、分裝大麻煙彈及毒品咖啡包謀取暴利，專案小組深入追查，日前發動搜索，查獲第二、三級毒品大麻煙彈分裝場及毒品咖啡包分裝。圖／保三總隊提供