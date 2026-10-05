市價16億！海巡破獲近10年最大量大麻 攔截貨車扣815公斤毒品

李姓男子涉嫌指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署鎖定運毒的小貨車，搜出價值16億元的大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人，研判是漁船從東南亞走私毒品，基隆地檢署已依毒品罪起訴。

這是海巡署近10年查獲最大量大麻。據調查，海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲販賣毒品情資，監控一名對象發現曾駕駛一輛小貨車，追查該車常停放基隆市、新北市沿海，駕駛人下車離開，將鑰匙放在外露電瓶上，另有人到場持鑰匙牽車及取貨。

海巡人員跟監，今年6月3日該車停在新北瑞芳區一處停車場，71歲王姓男子及其52歲謝姓女友、38歲方姓男子分乘兩輛汽車到場，從小貨車搬運毒品，45歲李姓男子開車在附近繞行。

海巡搜索小貨車及兩輛汽車，起出乾燥大麻花766.09公斤、安非他命43.25公斤及混合K他命、搖頭丸粉末5.34公斤，當場逮捕3人，7月20日拘提小貨車車主31歲何姓男子，同月28日再拘李。

王、謝、方部分坦承受指使運毒；李否認指使；何稱借車給友人，對毒品不知情。海巡查扣李、王手機，分別有討論母船與漁船交接毒品、南海經緯度等資料，研判是漁船從東南亞走私毒品。基檢聲押李等5人獲准，今年8月24日起訴。

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／攝影

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／攝影

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／翻攝

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／翻攝

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／攝影

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／翻攝

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／攝影

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／翻攝

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／攝影

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／翻攝