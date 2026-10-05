法務部辦毒品處遇國際研討會 鄭銘謙：要協助施用者脫離成癮

法務部今與衛生福利部、中國信託反毒教育基金會、台灣毒品處遇政策研究學會、美國聯邦司法部緝毒署教育基金會及美國毒品法庭專業人士協會辦理「2026台灣司法毒品處遇論壇—建構跨領域合作的復元網絡」國際研討會；法務部長鄭銘謙表示，新興毒品型態快速變化，毒品防制除強化源頭管制及犯罪查緝外，也應同步精進戒癮處遇及再犯預防機制。

今天研討會聚焦在毒品司法處遇、戒癮治療及社會復歸等議題，促進司法、醫療、學術及社福等不同領域交流合作，精進我國毒品多元處遇政策。

鄭銘謙表示，針對依托咪酯類毒品流通氾濫，對國人健康及社會安全造成重大危害，今年6月已召開毒品審議委員會，審議通過將依托咪酯等9項毒品由第二級毒品改列為第一級毒品，並將相關先驅原料列為第四級毒品，加強源頭管制。

鄭銘謙指出，反毒不僅是查緝毒品，更重要的是協助毒品施用者脫離成癮、重新建立生活，因此，將持續結合台灣更生保護會及民間機構、團體，透過「貫穿式保護」理念，從入監、在監處遇、出監準備到返家及社區生活，提供銜接輔導。

鄭說，今年已進入矯正機關辦理輔導及宣導活動963場次，服務5萬4485人，另透過毒品防制基金補助台灣更生保護會辦理心理諮商、租金補助及穩定就業獎勵，服務6534人，還結合14家民間團體推動社會復歸多元支持計畫，服務1163名個案及家屬，串聯監所與社區支持資源，陪伴更生人穩定復歸。

法務部表示，本次研討會特別邀請美國毒品法庭專業人士協會、美國聯邦司法部緝毒教育基金會等國際專業人士來台交流，共計辦理9場專題論壇，從不同面向探討毒品處遇政策及實務，透過國際經驗與台灣在地實務的交流對話，期能促進不同專業領域相互借鏡，進一步思考如何依據毒品施用者不同的成癮程度及個別需求，提供適切且連續性的處遇與支持。

法務部表示，毒品問題涉及犯罪、公共衛生、家庭及社會等多重面向，從預防、查緝到戒癮治療及社會復歸，都需要不同專業與資源共同投入。

國內外夥伴齊聚論壇，共築毒品處遇復元網絡。圖／法務部提供

鄭部長致詞勉勵公私部門共同推動反毒工作與復元支持。圖／法務部提供