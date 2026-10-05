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單親家庭一打三自責疏於關心 新北慈父代繳兒子毒駕罰緩

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名20餘歲的胡姓男子今年3月間清晨，騎機車行經新北市蘆洲區中山一路，為警攔查發現吸食依托咪酯喪屍煙彈毒駕，遭新北市交通事件裁決處裁處9萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照12個月及參加道安講習。案件經移送行政執行署新北分署執行，新北分署寄發傳繳通知限胡男於本月6日前繳納，後來胡父出面在期限前到場以現金一次代為繳清。

胡父向書記官表示，家中是單親家庭，他獨自1人獨立扶養3名子女，自認因忙於生計，較少時間關心、照料子女，才使得兒子交友不慎，沾染毒品，因此相當內疚、自責。兒子毒駕遭警察攔查後，都有按照時間前往政府機關指定的醫療機構接受檢驗及戒癮治療，而他自己本身和兒子也很努力在修復親子關係當中。

胡父還說，之前他曾幫兒子報名某學校並代繳學費，希望兒子能重拾書本，早日步入正軌，但當時兒子並未入學就讀，目前仍在待業，所以這次他希望兒子能早日戒毒成功，順利謀得工作，在社會立足。

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新北分署表示，新北市一名2胡姓年輕男子因機車毒駕遭裁處9萬元罰鍰，胡父自責單親家庭疏於關心子女，代子出面以現金一次繳清。圖／新北分署提供
新北分署表示，新北市一名2胡姓年輕男子因機車毒駕遭裁處9萬元罰鍰，胡父自責單親家庭疏於關心子女，代子出面以現金一次繳清。圖／新北分署提供

毒駕 新北 毒品 親子

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