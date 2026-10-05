快訊

富不過三代？2億祖產18年剩幾千萬 網揭「最燒錢」不是吃喝玩樂

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄毒駕撞死8旬婦肇逃 跑到屏東「毒友」家躲藏1天落網

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳男吸食<a href='/search/tagging/2/安非他命' rel='安非他命' data-rel='/2/234948' class='tag'><strong>安非他命</strong></a>後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>發作，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人。圖／讀者提供
陳男吸食安非他命後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似毒品發作，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人。圖／讀者提供
高雄市陳姓男子日前在施用二級毒品甲基安非他命後，神智不清仍執意駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，猛烈撞擊路邊86歲黃張姓婦人，肇事後沒有停車救人，反而加速逃離現場。警方最後在屏東逮到陳男，橋檢訊後依毒駕等罪嫌聲押他獲准。

10月1日上午8時許，55歲陳男吸食安非他命後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似神智失控，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人，陳男肇事後非但沒有停車，反而加速逃離現場。警消到場後，將意識昏迷黃張姓婦人送醫，經急救後仍宣告不治。

檢警事後以車追人，鎖定陳男身分後，隔日中午12時許在屏東的王姓男子住處查獲躲藏的陳男，現場還查扣毒品，員警隨即將陳男及在場王男、蕭女依毒品現行犯逮捕，陳男採驗後出現毒品反應。

橋檢複訊後，認定陳嫌觸犯毒駕致人於死及肇事逃逸等罪，且行徑惡劣、有逃亡之虞，極具羈押必要，向法院聲請羈押獲准許。協助藏匿人犯的王、蕭兩名友人，後續則依藏匿人犯、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳男吸食安非他命後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似毒品發作，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人。圖／讀者提供
陳男吸食安非他命後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似毒品發作，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人。圖／讀者提供

陳男吸食安非他命後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似毒品發作，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人，警方在屏東逮到陳男。圖／讀者提供
陳男吸食安非他命後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似毒品發作，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人，警方在屏東逮到陳男。圖／讀者提供

毒駕 高雄 肇逃 安非他命 毒品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／晨跑體大生遭毒駕撞傷 法院凌晨裁押肇事男 同路口當晚再逮1毒駕

毒駕撞飛台體大3學生...男大生頭顱凹陷 慈母控：別讓兒子的血白流

詐團監控手拒捕「開車撞警」 瞎扯年輕求減刑 二審駁回仍判1年8月

「太陽花女神」劉喬安涉毒遭起訴 運輸第一級毒品恐面臨死刑

相關新聞

高雄毒駕撞死8旬婦肇逃 跑到屏東「毒友」家躲藏1天落網

高雄市陳姓男子日前在施用二級毒品甲基安非他命後，神智不清仍執意駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，猛烈撞擊路邊86歲黃張姓婦人，肇事後沒有停車救人，反而加速逃離現場。警方最後在屏東逮到陳男，橋檢訊後依毒駕等罪嫌聲押他獲准。

影／排班嫌隙惹殺機！北市物流公司深夜濺血 男替兄出頭砍傷司機

葉姓男子昨深夜到台北市某物流公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，王被送醫救治沒有生命危險，警方趕抵逮捕葉，查出葉男的胞兄因排班問題與司機起口角，葉男為替胞兄出頭砍傷人，警詢後將依傷害罪嫌移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。