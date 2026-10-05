高雄毒駕撞死8旬婦肇逃 跑到屏東「毒友」家躲藏1天落網

陳男吸食安非他命後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似毒品發作，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人。圖／讀者提供 高雄市陳姓男子日前在施用二級毒品甲基安非他命後，神智不清仍執意駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，猛烈撞擊路邊86歲黃張姓婦人，肇事後沒有停車救人，反而加速逃離現場。警方最後在屏東逮到陳男，橋檢訊後依毒駕等罪嫌聲押他獲准。

10月1日上午8時許，55歲陳男吸食安非他命後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似神智失控，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人，陳男肇事後非但沒有停車，反而加速逃離現場。警消到場後，將意識昏迷黃張姓婦人送醫，經急救後仍宣告不治。

檢警事後以車追人，鎖定陳男身分後，隔日中午12時許在屏東的王姓男子住處查獲躲藏的陳男，現場還查扣毒品，員警隨即將陳男及在場王男、蕭女依毒品現行犯逮捕，陳男採驗後出現毒品反應。

橋檢複訊後，認定陳嫌觸犯毒駕致人於死及肇事逃逸等罪，且行徑惡劣、有逃亡之虞，極具羈押必要，向法院聲請羈押獲准許。協助藏匿人犯的王、蕭兩名友人，後續則依藏匿人犯、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

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陳男吸食安非他命後駕駛小貨車上路，行經大樹區路段時，疑似毒品發作，導致車輛失控撞上走在路邊的黃張姓婦人。圖／讀者提供