聽新聞
0:00 / 0:00
影／排班嫌隙惹殺機！北市物流公司深夜濺血 男替兄出頭砍傷司機
葉姓男子昨深夜到台北市某物流公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，王被送醫救治沒有生命危險，警方趕抵逮捕葉，查出葉男的胞兄因排班問題與司機起口角，葉男為替胞兄出頭砍傷人，警詢後將依傷害罪嫌移送法辦。
警方調查，28歲葉姓男子昨晚約11時開車至北市內湖區安康路某物流公司，找司機28歲王姓男子理論，雙方起口角，葉持西瓜刀攻擊，王伸手阻擋，左上臂被砍一刀，血流如注。
在場員工見狀報案，消防隊趕抵將王送醫救治，警方到場逮捕葉，從他車上查扣西瓜刀，帶回內湖警分局東湖派出所偵辦。
葉稱，胞兄在公司擔任組長，之前因排班問題與王起口角，他得知後去公司理論起口角，一氣之下揮刀，警詢後今將依傷害罪嫌移送。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。