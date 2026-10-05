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排班嫌隙惹殺機！北市物流公司深夜濺血 男替兄出頭砍傷司機

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影／排班嫌隙惹殺機！北市物流公司深夜濺血 男替兄出頭砍傷司機

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

葉姓男子昨深夜到台北市物流公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，王被送醫救治沒有生命危險，警方趕抵逮捕葉，查出葉男的胞兄因排班問題與司機起口角，葉男為替胞兄出頭砍傷人，警詢後將依傷害罪嫌移送法辦。

警方調查，28歲葉姓男子昨晚約11時開車至北市內湖區安康路某物流公司，找司機28歲王姓男子理論，雙方起口角，葉持西瓜刀攻擊，王伸手阻擋，左上臂被砍一刀，血流如注。

在場員工見狀報案，消防隊趕抵將王送醫救治，警方到場逮捕葉，從他車上查扣西瓜刀，帶回內湖警分局東湖派出所偵辦。

葉稱，胞兄在公司擔任組長，之前因排班問題與王起口角，他得知後去公司理論起口角，一氣之下揮刀，警詢後今將依傷害罪嫌移送。

台北市某物流公司組長的胞弟葉姓男子，昨深夜在公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，警方逮捕葉查扣西瓜刀。記者李奕昕／翻攝
台北市某物流公司組長的胞弟葉姓男子，昨深夜在公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，警方逮捕葉查扣西瓜刀。記者李奕昕／翻攝

台北市某物流公司組長的胞弟葉姓男子，昨深夜在公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，警方逮捕葉查扣西瓜刀。記者李奕昕／翻攝
台北市某物流公司組長的胞弟葉姓男子，昨深夜在公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，警方逮捕葉查扣西瓜刀。記者李奕昕／翻攝

台北市某物流公司組長的胞弟葉姓男子，昨深夜在公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，警方逮捕葉查扣西瓜刀。記者李奕昕／翻攝
台北市某物流公司組長的胞弟葉姓男子，昨深夜在公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，警方逮捕葉查扣西瓜刀。記者李奕昕／翻攝

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