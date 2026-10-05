影／排班嫌隙惹殺機！北市物流公司深夜濺血 男替兄出頭砍傷司機

葉姓男子昨深夜到台北市某物流公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，王被送醫救治沒有生命危險，警方趕抵逮捕葉，查出葉男的胞兄因排班問題與司機起口角，葉男為替胞兄出頭砍傷人，警詢後將依傷害罪嫌移送法辦。

警方調查，28歲葉姓男子昨晚約11時開車至北市內湖區安康路某物流公司，找司機28歲王姓男子理論，雙方起口角，葉持西瓜刀攻擊，王伸手阻擋，左上臂被砍一刀，血流如注。

在場員工見狀報案，消防隊趕抵將王送醫救治，警方到場逮捕葉，從他車上查扣西瓜刀，帶回內湖警分局東湖派出所偵辦。

葉稱，胞兄在公司擔任組長，之前因排班問題與王起口角，他得知後去公司理論起口角，一氣之下揮刀，警詢後今將依傷害罪嫌移送。

台北市某物流公司組長的胞弟葉姓男子，昨深夜在公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，警方逮捕葉查扣西瓜刀。記者李奕昕／翻攝

台北市某物流公司組長的胞弟葉姓男子，昨深夜在公司持西瓜刀砍傷司機王姓男子左手，警方逮捕葉查扣西瓜刀。記者李奕昕／翻攝