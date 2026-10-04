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體大生遭毒駕撞碎國手夢 警同路口再逮毒蟲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區雙十路3日清晨毒駕肇事案，釀三名體大生受傷，警消初報傷勢是全身有擦挫傷、無生命危險，經媒體報導後，有受傷體大生的母親、親友在網路平台發文，悲憤發聲，痛批毒駕毀了孩子一生，三名受傷學生中，有一生腿部開放性骨折，另生則需接顱骨重建手術，甚至術後會面臨短暫癲癇的後果，呼籲政府正視毒駕問題，「別讓兒子血白流」

針對昨天的嚴重毒駕車禍，受害學生的親屬在網路發文，悲痛出面駁斥外界「僅受輕傷」的說法。其中一名遭卡在陸橋階梯的男大生母親發文泣訴，兒子剛接受顱骨重建手術，醫生更宣告術後恐面臨短暫癲癇的危機。

男大生母親心碎表示，兒子對田徑無比熱愛，曾在全中運拿下全國第六名，挺過長達一年的運動傷害，如今躺在病床上仍堅強吐露「我不想放棄」，讓身為人母的她內心宛如刀割，懇求政府重視毒駕問題，「別讓兒子的血白流」。

另有親友憤怒發文抨擊，受害學生一個腳部開放性骨折、一個顱骨凹陷性骨折，兩名體大生的國手夢直接被毒駕徹底摧毀，希望政府拿出解方。

據查，三名受傷的體大生中，一名女大生是腳踝挫傷、一名男大生是脛骨骨折，另名男大生則是顱骨骨折，目前仍在醫院治療。

回顧案發經過，3日清晨6時許，黃姓男子（21歲）吸毒後駕車行經雙十路，車輛徹底失控衝向路旁天橋，當場撞飛3名正在晨跑的大學生。肇事的黃男在現場神情恍惚、不斷咆哮，車上的吳姓友人（32歲）甚至一度企圖頂替駕駛。

檢警迅速介入調查，當晚複訊後向法院聲請羈押黃男，並在今日凌晨獲准，企圖頂罪的吳男則以3萬元交保候傳。

為宣示嚴懲毒駕決心，第二警分局當晚立即於肇事路口布下重兵執行專案勤務。晚間8時許，員警攔查一輛未打方向燈違規變換車道的轎車時，發現賴姓駕駛（43歲）神情緊張、注意力渙散。

經警方實施唾液快篩，賴男當場呈現毒品陽性反應，車內更被搜出毒品與吸食器具。警方立刻將其逮捕扣車，並向地檢署聲請預防性羈押。

第二警分局強調，針對毒駕絕對採取「零容忍」鐵腕手段，未來將持續針對易肇事及高風險路段規畫專案路檢。

凡查獲毒駕者，一律當場逮捕、扣置車輛並建請檢方聲請預防性羈押，後續也將向上溯源追查毒品來源，全力捍衛用路人的生命安全，絕不容許毒駕悲劇再度重演。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市黃姓男子昨天清晨毒駕，行經北區時，撞上三名體大生。聯合報系資料照
台中市黃姓男子昨天清晨毒駕，行經北區時，撞上三名體大生。聯合報系資料照

台中市黃姓男子昨天清晨毒駕，行經北區時，撞上三名體大生。聯合報系資料照
台中市黃姓男子昨天清晨毒駕，行經北區時，撞上三名體大生。聯合報系資料照

毒駕 國手 台中市

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