毒駕撞飛台體大3學生...男大生頭顱凹陷 慈母控：別讓兒子的血白流

台中市昨日清晨發生一起嚴重的毒駕車禍事故，不幸波及3名正晨跑的國立台灣體育運動大學學生，造成2男1女全身多處擦挫傷及重傷送醫。遭撞傷的台體大陳姓男大生（19歲）母親，今在Threads痛心發文。她指出，兒子被撞後一度卡在天橋階梯，因「頭顱明顯凹陷」，今日中午緊急進行顱骨重建手術；醫師更告知，術後未來恐有短暫癲癇的後遺症，讓她心如刀割。

陳母哽咽透露，兒子從小到大對田徑極具熱情與堅持，高中曾摘下全中運全國第6名佳績。這一年來他好不容易正忍受運動傷害復健、期盼重返賽場，豈料竟慘遭毒駕橫禍。

即便如今躺在病床上，他的兒子仍堅定說：「我不想放棄。」陳母懇切呼籲政府務必嚴正重視毒駕危害，「不要讓兒子的血白流」。

案發後，警方迅速趕抵現場處理。起初車上的吳姓乘客還試圖為黃男頂罪、謊稱自己才是駕駛，但當場被員警識破。警方注意到真正的駕駛黃男眼神恍神、咆哮且語無倫次，隨即進行毒品唾液快篩，結果呈現「依托咪酯（喪屍煙彈）」陽性反應，當場依法逮捕並扣押車輛。檢方複訊後向法院聲請羈押黃男獲准，吳男則以3萬元交保。

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