警夜襲西門町酒吧法辦52人惹議 1警脫口「身障也在廁所做愛」遭懲處

台北市警方昨持票搜索萬華區某酒吧，清查現場上百人，查扣保險套、潤滑劑、現金數千元等證物，詢後依妨害風化罪嫌將鍾姓負責人送辦，另依社會秩序維護法裁罰51人；期間有員警脫口「身障也能在廁所做愛？」惹議，民團今午動員聚集西門町抗議，警方表示，員警執勤時有言行不當部分，將懲處。

據悉，該酒吧在萬華區開封街開業已逾10年，曾遭民眾檢舉妨害安寧等，日前有台北市議員質詢時提及，有民眾質疑有未成年人入店，店家回應入場皆有身分查驗，否認有安排顧客從事特定性行為，顧客間親密互動屬私人行為。

轄區萬華分局警方依據民眾檢舉，蒐證後報請台北地檢署指揮偵辦，10月3日持搜索票上門清查，確認現場有超過百人，其中有51人裸露上身，現場查扣使用過和未使用的保險套、潤滑劑、現金數千元等證物，詢後依刑法妨害風化罪嫌將44歲鍾姓負責人移送台北地檢署偵辦，另依社會秩序維護法裁罰裸身的51人。

事後有民眾質疑，員警在執行過程中，在店內廁所發現一名全裸男子，因見該名男子手腳緊縮，詢問其他員警「他是身障？」、「這樣也能在廁所做愛？」引發爭議。

民間團體今早向警方申請在西門紅樓旁集會，預計號召300人到場參加，民眾下午1時聚集西門町商圈、西門紅樓旁，要求警方提供惹議員警警察編號、搜索時密錄器畫面，要求警方出面道歉並說明清楚。

警方昨初步澄清「 並未針對任何身障人士進行言語羞辱」，今清查後發現確有1名員警言行不當，今表示將依規定研議處分，將持續加強員警教育，提醒應尊重多元社會文化及保障民眾權益，但強調員警言行不當部分與有涉違法部分無關。

警方表示，警方因屢次接獲民眾檢舉店家疑似涉嫌妨害風化，經報請檢察官指揮，昨持法院核准的搜索票進行搜索；部分民眾質疑有擴大施檢對象，相關勤務是事前早已規劃，沒有擴大搜索問題。

台北市警方昨持票搜索萬華區某酒吧，清查現場上百人，查扣保險套、潤滑劑、現金數千元等證物。圖／警方提供

民眾下午1時聚集西門町商圈、西門紅樓旁，要求警方提供惹議員警警察編號、搜索時密錄器畫面，要求警方出面道歉並說明清楚。記者李隆揆／攝影

民眾下午1時聚集西門町商圈、西門紅樓旁，要求警方提供惹議員警警察編號、搜索時密錄器畫面，要求警方出面道歉並說明清楚。記者李隆揆／攝影

民眾下午1時聚集西門町商圈、西門紅樓旁，要求警方提供惹議員警警察編號、搜索時密錄器畫面，要求警方出面道歉並說明清楚。記者李隆揆／攝影

台北市警方昨持票搜索萬華區某酒吧，清查現場上百人，查扣保險套、潤滑劑、現金數千元等證物。圖／警方提供

台北市警方昨持票搜索萬華區某酒吧，清查現場上百人，查扣保險套、潤滑劑、現金數千元等證物。圖／警方提供