騎士違規掏罰單苦求「別再開單」 意外露出喪屍煙彈秒遭法辦

謝姓男子昨晨騎乘機車行經台北市中正區寧波西街，因未依規定打方向燈遭員警攔查，他掏出一疊罰單苦求「別再開單了」，員警卻眼尖發現謝褲子口袋中藏有電子煙彈，清查後依毒品罪嫌將謝送辦。

警方調查，48歲謝男10月3日清晨在中正區寧波西街未依規定打方向燈，引來巡邏員警攔查，謝神情恍惚，慌忙掏出一疊罰單，稱剛剛才被開單，哀求員警「別再開單了」。

謝男翻找罰單時，員警眼尖發現謝男褲子口袋裡藏有電子煙彈，經毒品藥物快篩試劑檢測驗出毒品依托咪酯陽性反應，謝見事跡敗露，又主動交出另一顆依托咪酯煙彈。

警方表示，員警將謝帶回警局後，進一步對謝實施毒品唾液快篩，結果呈毒品依托咪酯、安非他命陽性反應，詢後依毒品、公共危險等罪嫌將謝移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，毒品危害身心健康，毒駕降低駕駛人反應及判斷能力，稍有不慎即可能造成重大交通事故，危及自身及其他用路人安全。警方將持續查緝毒品犯罪，嚴正取締毒駕、酒駕等危險駕駛行為。

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謝男翻找罰單時，員警眼尖發現謝男褲子口袋裡藏有電子煙彈，經毒品藥物快篩試劑檢測驗出毒品依托咪酯陽性反應。圖／警方提供