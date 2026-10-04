影／晨跑體大生遭毒駕撞傷 法院凌晨裁押肇事男 同路口當晚再逮1毒駕

台中市北區雙十路3日清晨發生毒駕失控撞傷3名晨跑大學生事件，第二分局當晚隨即在同一路口執行取締酒毒駕專案勤務，晚間8時許，攔查一輛違規變換車道的轎車，查獲賴姓男子毒駕，車內並起出毒品及器具。警方當場將他逮捕、扣車，並向地檢署聲請預防性羈押，後續將溯源追查毒品來源。

警方調查，賴男（43歲）在昨晚8時許，駕車沿雙十路往北屯方向行駛，因變換車道未依規定使用方向燈遭員警攔查。盤查時員警發現他精神恍惚、注意力不集中且神情緊張，研判有施用毒品徵候，經唾液快篩呈陽性反應，並在車內查獲毒品及吸食器具，隨即依法逮捕並將車輛移置保管。

同日清晨6時許，黃姓男子涉嫌毒駕行經北區雙十路時失控，衝向路旁天橋，撞上3名正在晨跑的國立台灣體育運動大學學生，造成2男1女多處擦挫傷送醫。黃男肇事後仍神情恍惚、不斷咆哮，車上吳姓友人一度企圖頂替，謊稱自己是駕駛。檢方當晚複訊後聲請羈押黃男，法院在今天凌晨已裁定羈押，吳男則獲檢方命以3萬元交保。

第二警分局強調，對毒駕採取零容忍態度，針對曾發生毒駕肇事區域及高風險路段將持續規劃專案勤務，加強路檢與臨檢取締；查獲毒駕一律當場逮捕、扣車移置並聲請預防性羈押，同時追溯毒品來源，全力將毒駕「不定時炸彈」從道路上排除，維護用路人安全。

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