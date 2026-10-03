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台中男毒駕猛撞3體大學生遭聲押 友人還想頂替駕駛3萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子今晨6點多毒駕經北區雙十路失控，車子衝向路邊天橋撞上3名正在晨跑的國立台灣體育運動大學學生，釀2男1女多處擦挫傷送醫，黃男肇事後仍恍神、不斷咆哮，車上吳姓友人還一度想頂替謊稱自己是駕駛；檢方今晚複訊後將黃男聲請羈押，另命吳男3萬元交保

台中地檢表示，黃男毒駕載吳姓友人撞擊3名行人後，吳男當下還涉嫌向警方表示自己是駕駛，而頂替黃，檢察官今複訊後，依公共危險、過失傷害等罪嫌將黃男向台中地院聲押，另依頂替罪嫌命黃男3萬元交保。

台中第二分局今清晨6點多獲報，北區雙十路、錦南街口有車禍，到場發現1輛白色小客車撞擊天橋、人行道，造成現場3名晨跑的學生受傷。

警方查，黃男（21歲）開車沿錦南街要左轉雙十路，轉彎過程卻失控朝天橋下、人行道衝撞，當場撞上2名男性、1名女行人（均19歲），經查3人均為體大學生，當時正利用清晨在學校附近晨跑運動，未料在路邊遇上毒駕遭波及，3人都有擦挫傷，所幸送醫無大礙。

警方到場時，黃男呈現恍神、說話胡言亂語模樣，甚至還破口大罵、不斷叫囂，行為相當脫序，經對他唾液毒品快篩呈陽性，另經呼氣酒測值為0，當時車上還有另名吳姓乘客。

警方見黃男毒駕，當場將他逮捕、扣車，詢後將依公共危險罪嫌移送台中地檢署，並追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃男今清晨6點多毒駕沿錦南街要左轉雙十路，轉彎過程確失控朝天橋下、人行道衝撞，當場撞上3名晨跑的體大學生。記者曾健祐／翻攝
黃男今清晨6點多毒駕沿錦南街要左轉雙十路，轉彎過程確失控朝天橋下、人行道衝撞，當場撞上3名晨跑的體大學生。記者曾健祐／翻攝

黃男今清晨6點多毒駕沿錦南街要左轉雙十路，轉彎過程確失控朝天橋下、人行道衝撞，當場撞上3名晨跑的體大學生。記者曾健祐／翻攝
黃男今清晨6點多毒駕沿錦南街要左轉雙十路，轉彎過程確失控朝天橋下、人行道衝撞，當場撞上3名晨跑的體大學生。記者曾健祐／翻攝

台中 毒駕 交保

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