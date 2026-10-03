北捷驚傳疑當眾亮刀 新莊警2小時找到人原來只是指甲剪

北捷新莊線今晚傳稱有人在行駛中的列車上拿出疑似「瑞士刀」，新莊警分局花了大約2小時，最後在台北市萬華區找到54歲男子，結果證實只是指甲剪，當時他在磨指甲，但乍看之下確實像瑞士刀。後續是否開罰交由捷運公司判定。

乘客是在晚間6時40分向新莊站通報疑似看見有人拿「瑞士刀」，新莊警方獲報派員前往新莊站、頭前庄站查看，並發現人已轉乘環狀線往新店方向離開。包括新北刑警大隊、新北市捷運警察隊均協同調查。

後來鎖定對象、迅速查出身分，透過電話聯繫約在台北市廣州街等候，員警於晚間8時50分趕抵抄登資料，當時他的身上只有1把指甲剪，聲稱剛剛有拿出來用銼刀磨指甲，並非瑞士刀或其他種類刀械，排除公共安全疑慮。

警方指出，依「臺北捷運系統旅客須知」規定，未經許可不得攜帶各種刀具、剪刀或其他尖銳物品進入捷運範圍；如有攜帶需求，應在未違反法令之前提下妥善包裝，並不得有影響他人安全之虞。

另依大眾捷運法第50條之1規定，未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入捷運系統路線、場、站或車輛內者，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰。本案男子於捷運車廂內取出指甲剪的行為，警方將彙整相關監視器影像及調查事證，交由捷運公司依權責審認是否違反相關規定並依法裁處。

新莊分局呼籲，搭乘大眾運輸工具如有攜帶剪刀、刀具或其他尖銳物品之必要，務必依規定妥善包裝收納，避免於車站或車廂內任意取出，以免造成其他旅客恐慌；民眾如發現公共場所出現可疑人、事、物，也應立即通知站務人員或撥打110，由警方查證處理。

北捷新莊線輔大站的監視器有拍到男子拿指甲剪磨指甲。記者林昭彰／翻攝