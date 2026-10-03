聽新聞
0:00 / 0:00
北捷新莊線傳民眾亮刀…疑轉乘往新店跑 尚未抓到人
台北捷運新莊線今晚6時許有旅客通報看見車上有人疑似手持「瑞士刀」，警方接獲捷運公司通報立刻派員到新莊站、頭前庄站查看但未發現，目前正調閱車廂監視器確認刀械類型，並追查可疑人士。
據了解，今晚6時40分左右有1名旅客從開往台北方向的班次下車，直接向新莊站詢問處的站務人員通報，聲稱剛剛在車上好像看見有人手上疑似拿瑞士刀，但是沒有揮舞或與他人發生衝突。
站務人員通報警方時列車早已開走，新莊警分局仍立即派員到新莊站和下一站頭前庄站查看，並無任何發現，後來查出「可疑人士」疑似已從頭前庄站轉乘環狀線捷運往新店方向離開，目前尚未找到人。
警方另一方面也調閱車廂監視器，嘗試確認是否真是瑞士刀或其他刀械，詳情尚待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。