北捷新莊線傳民眾亮刀…疑轉乘往新店跑 尚未抓到人

台北捷運新莊線今晚6時許有旅客通報看見車上有人疑似手持「瑞士刀」，警方接獲捷運公司通報立刻派員到新莊站、頭前庄站查看但未發現，目前正調閱車廂監視器確認刀械類型，並追查可疑人士。

據了解，今晚6時40分左右有1名旅客從開往台北方向的班次下車，直接向新莊站詢問處的站務人員通報，聲稱剛剛在車上好像看見有人手上疑似拿瑞士刀，但是沒有揮舞或與他人發生衝突。

站務人員通報警方時列車早已開走，新莊警分局仍立即派員到新莊站和下一站頭前庄站查看，並無任何發現，後來查出「可疑人士」疑似已從頭前庄站轉乘環狀線捷運往新店方向離開，目前尚未找到人。

警方另一方面也調閱車廂監視器，嘗試確認是否真是瑞士刀或其他刀械，詳情尚待進一步釐清。