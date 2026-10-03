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北捷驚傳男子當眾亮刀！乘客直呼「嚇到不行」 警方追查中
捷運頭前庄站傳出有人把玩瑞士刀案，捷運警察隊獲報後立即趕到，其他乘客聽警方說有人帶刀，直呼嚇到不行，捷運還暫時停駛。捷警隊表示，現場無民眾驚慌，捷運系統營運正常，警方已掌握行為人身分，持續釐清偵辦中。
捷警隊指出，10月3日晚間6時38分許接獲通報，稱捷運頭前庄站疑似有男子攜帶危險物品，立即會同轄區新莊分局派出所警力到場查處。經了解，男子在車廂內把玩瑞士刀後即收起，無揮舞，也未造成民眾驚慌，捷運系統營運正常；捷警隊已調閱相關監視器畫面，初步已掌握行為人身分，將持續釐清案情並積極偵辦中。
捷警隊呼籲，民眾如無正當理由攜帶具有危險性的器械，恐涉犯刑法或違反社會秩序維護法相關規定。另依台北捷運系統旅客須知規定，未經許可不得攜帶危險品進入捷運範圍；如因工作或其他正當理由需攜帶刀具等尖銳物品，應妥善包覆收納，避免物品外露，以維護大眾運輸安全。
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