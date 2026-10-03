北捷驚傳男子當眾亮刀！乘客直呼「嚇到不行」 警方追查中

高市權利車行員工穆姓男子因和同事張姓男子有10萬元債務糾紛，上月29日涉持熱熔膠條痛毆張男凌虐2小時致死，後載屍至台東又折返高雄自首；警方查出當時車行老闆等7人在場卻無人出手援救，至少2人協助搬屍，其中穆男和共犯吳姓男子供詞有疑點，雙雙被依重傷害致死罪收押。

2026-10-03 10:22