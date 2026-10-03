快訊

疑路面濕滑車速快…花蓮光復糖廠前救護車撞2車 1人命危

彈匣掉地上…寧夏夜市驚傳民眾持槍 警火速趕抵結果曝光

中油宣布下周油價再凍漲 擴大汽、柴油吸收10.1及10.3元

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋在附近！寧夏夜市驚傳民眾持槍 警火速趕抵結果曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓少年今天被人發現手持「黑色槍枝」走在寧夏夜市附近，期間還不慎掉落彈匣後撿起，路人發現異狀暗中尾隨報警，北市警方趕抵，在超商找到陳少，確認他手上持有的是玩具槍，虛驚一場，警詢後依社維法裁罰。

網友在Threads發文稱「不放大看不會知道他掉下來的是一個彈匣，左手還拿著槍，不管真或假公共場合亮槍就不對了」、「附近有市長、議員候選人的活動，為了安全，就這樣沿路跟著他也報警了」。

據了解，該名網友所稱的活動，是指今天上午10點50分，民進黨台北市長參選人沈伯洋出席北市議員林亮君在大同區舉辦的聯合競選總部成立大會。

大同警方今天上午11點多獲報，有人持槍枝走在路上，還掉出彈匣，不敢大意立刻趕抵，由於報案人持續跟警方通話，員警很快的就找到陳少。

到場時先控制陳少行動，一問之下原來他是攜帶玩具槍，稱要去參與生存遊戲，因太興奮才直接持槍走在路上，不慎滑落彈匣，警詢後被依社會秩序維護法裁處，將面臨3日以下拘留或1萬8000元罰鍰。

網友在threads發文稱「不放大看不會知道他掉下來的是一個彈匣，左手還拿著槍，不管真或假公共場合亮槍就不對了」、「為了安全，就這樣沿路跟著他也報警了」。圖／截自Threads
網友在threads發文稱「不放大看不會知道他掉下來的是一個彈匣，左手還拿著槍，不管真或假公共場合亮槍就不對了」、「為了安全，就這樣沿路跟著他也報警了」。圖／截自Threads

網友在threads發文稱「不放大看不會知道他掉下來的是一個彈匣，左手還拿著槍，不管真或假公共場合亮槍就不對了」、「為了安全，就這樣沿路跟著他也報警了」。圖／截自Threads
網友在threads發文稱「不放大看不會知道他掉下來的是一個彈匣，左手還拿著槍，不管真或假公共場合亮槍就不對了」、「為了安全，就這樣沿路跟著他也報警了」。圖／截自Threads

沈伯洋 夜市 槍枝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寧夏夜市大樓下「磁磚雨」議員憂：危及晚上觀光客人潮

驚見老婦站萬年溪喊不應！屏中生機警報案救人…民眾寫信校長表揚

沈伯洋競選總部4日成立 團隊公布出席人選

父子翻車、阿伯闖國道！他警察轉任房仲 一年三度驚險救人

相關新聞

台中清晨嚴重毒駕！失控撞天橋…3體大學生晨跑慘遭撞上都送醫

台中黃姓男子今晨毒駕上路，行經北區雙十路時失控衝向路邊天橋，當場撞上3名正在晨跑的國立台灣體育運動大學學生，釀2男1女多處擦挫傷，所幸送醫無大礙，黃男肇事後仍恍神、不斷咆哮語焉不詳，警方對他唾液快篩呈陽性，依公共危險罪嫌逮捕送辦，移置保管車輛。

獨／高雄權利車行命案供詞藏疑點 2人遭押1交保、4人飭回

高市權利車行員工穆姓男子因和同事張姓男子有10萬元債務糾紛，上月29日涉持熱熔膠條痛毆張男凌虐2小時致死，後載屍至台東又折返高雄自首；警方查出當時車行老闆等7人在場卻無人出手援救，至少2人協助搬屍，其中穆男和共犯吳姓男子供詞有疑點，雙雙被依重傷害致死罪收押。

沈伯洋在附近！寧夏夜市驚傳民眾持槍 警火速趕抵結果曝光

陳姓少年今天被人發現手持「黑色槍枝」走在寧夏夜市附近，期間還不慎掉落彈匣後撿起，路人發現異狀暗中尾隨報警，北市警方趕抵，在超商找到陳少，確認他手上持有的是玩具槍，虛驚一場，警詢後依社維法裁罰。

高雄車行活活打死同事載屍自首 2嫌遭押、2人飭回、1人少年法院調查

高雄穆姓男子涉嫌打死同事並載屍到警局自首。橋檢訊後認穆男等4人涉犯殺人等罪嫌重大，其中2人聲押獲准，其餘2人尚待裁定，另...

富邦大樓喋血案！凶嫌住院11天出院 坦承因「車禍保險金」犯案

41歲黃姓男子上月21日持刀闖入台北市中山區富邦人壽「建北大樓」，在待位區等待3小時，尾隨38歲洪姓業務員至廁所狂砍，黃遭洪奪刀反擊，受重傷手術後插管，住院11天10月2日出院，中山警方製作筆錄僅3小時就移送台北地檢署複訊。

影／富邦大樓喋血案 凶嫌移送坐輪椅 羈押快步上囚車

男子黃清德9月21日持刀闖入台北市中山區富邦人壽建北大樓，等待3小時候，尾隨洪姓業務員至廁所狂砍，黃男遭洪男奪刀反擊，受重傷手術後插管，昨天出院製作筆錄，黃男坦承因前妻車禍保險理賠問題犯案，台北地檢署訊後依殺人未遂罪聲請羈押，法院凌晨裁准，黃男搭上囚車前往台北看守所。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。