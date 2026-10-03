沈伯洋在附近！寧夏夜市驚傳民眾持槍 警火速趕抵結果曝光

陳姓少年今天被人發現手持「黑色槍枝」走在寧夏夜市附近，期間還不慎掉落彈匣後撿起，路人發現異狀暗中尾隨報警，北市警方趕抵，在超商找到陳少，確認他手上持有的是玩具槍，虛驚一場，警詢後依社維法裁罰。

網友在Threads發文稱「不放大看不會知道他掉下來的是一個彈匣，左手還拿著槍，不管真或假公共場合亮槍就不對了」、「附近有市長、議員候選人的活動，為了安全，就這樣沿路跟著他也報警了」。

據了解，該名網友所稱的活動，是指今天上午10點50分，民進黨台北市長參選人沈伯洋出席北市議員林亮君在大同區舉辦的聯合競選總部成立大會。

大同警方今天上午11點多獲報，有人持槍枝走在路上，還掉出彈匣，不敢大意立刻趕抵，由於報案人持續跟警方通話，員警很快的就找到陳少。

到場時先控制陳少行動，一問之下原來他是攜帶玩具槍，稱要去參與生存遊戲，因太興奮才直接持槍走在路上，不慎滑落彈匣，警詢後被依社會秩序維護法裁處，將面臨3日以下拘留或1萬8000元罰鍰。

網友在threads發文稱「不放大看不會知道他掉下來的是一個彈匣，左手還拿著槍，不管真或假公共場合亮槍就不對了」、「為了安全，就這樣沿路跟著他也報警了」。圖／截自Threads