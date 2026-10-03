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高雄車行活活打死同事載屍自首 2嫌遭押、2人飭回、1人少年法院調查
高雄穆姓男子涉嫌打死同事並載屍到警局自首。橋檢訊後認穆男等4人涉犯殺人等罪嫌重大，其中2人聲押獲准，其餘2人尚待裁定，另有2人訊後飭回，1人由警方另函請少年法院調查。
橋頭地檢署今天透過新聞稿說明，楠梓地區9月30日凌晨發生殺人案，檢察官1日向橋頭地方法院聲請羈押禁見穆男獲准，經持續追查，拘提吳姓、葉姓、陳姓男子等3人，另有林姓、劉姓涉嫌人及同案黃姓少年等3人主動到案說明。
檢方表示，經檢察官訊問後，認吳姓、葉姓、陳姓等3名被告涉犯殺人等罪嫌重大，有逃亡、串證、滅證等羈押原因，有羈押必要，昨天晚上再向法院聲請羈押及禁止接見通信，其中吳男在昨天晚上經法院裁定准許羈押禁見，其餘兩人尚待裁定。
檢方提到，林姓、劉姓涉嫌人經檢察官訊問後飭回，黃姓少年則由警方另函請少年法院調查審理。
全案起於，穆男9月30日打電話至高雄市政府警察局楠梓分局，表示自己失手將人打死，隨後於當天晚上開車前往警局自首。檢警調查，穆男涉嫌於9月30日凌晨1時許在車行與數人持熱熔膠及棍棒等，毆打張姓車行同事頭部、臀部、四肢等處，造成張男死亡，另穆男向警方供稱，犯罪起因疑為與死者有新台幣10萬元金錢糾紛。
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