快訊

周末出門別忘傘！東北季風發威 8縣市大雨特報一路下到晚上

賴瑞隆不夠穩？蔡英文憂心、賴總統下令不能輸 綠動員嚴防柯志恩複製「韓流」

亞運網球／打定主意和謝淑薇握手卻沒握到 詹皓晴：每個人都有選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄車行活活打死同事載屍自首 2嫌遭押、2人飭回、1人少年法院調查

中央社／ 高雄3日電

高雄穆姓男子涉嫌打死同事並載屍到警局自首。橋檢訊後認穆男等4人涉犯殺人等罪嫌重大，其中2人聲押獲准，其餘2人尚待裁定，另有2人訊後飭回，1人由警方另函請少年法院調查。

橋頭地檢署今天透過新聞稿說明，楠梓地區9月30日凌晨發生殺人案，檢察官1日向橋頭地方法院聲請羈押禁見穆男獲准，經持續追查，拘提吳姓、葉姓、陳姓男子等3人，另有林姓、劉姓涉嫌人及同案黃姓少年等3人主動到案說明。

檢方表示，經檢察官訊問後，認吳姓、葉姓、陳姓等3名被告涉犯殺人等罪嫌重大，有逃亡、串證、滅證等羈押原因，有羈押必要，昨天晚上再向法院聲請羈押及禁止接見通信，其中吳男在昨天晚上經法院裁定准許羈押禁見，其餘兩人尚待裁定。

檢方提到，林姓、劉姓涉嫌人經檢察官訊問後飭回，黃姓少年則由警方另函請少年法院調查審理。

全案起於，穆男9月30日打電話至高雄市政府警察局楠梓分局，表示自己失手將人打死，隨後於當天晚上開車前往警局自首。檢警調查，穆男涉嫌於9月30日凌晨1時許在車行與數人持熱熔膠及棍棒等，毆打張姓車行同事頭部、臀部、四肢等處，造成張男死亡，另穆男向警方供稱，犯罪起因疑為與死者有新台幣10萬元金錢糾紛。

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死後載屍自首，警方共逮8嫌；圖為犯嫌進出車行畫面。聯合報記者石秀華／翻攝
高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死後載屍自首，警方共逮8嫌；圖為犯嫌進出車行畫面。聯合報記者石秀華／翻攝

楠梓 少年法院 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

北市富邦人壽喋血案 犯嫌今出院遭聲押禁見

每票1千元！嘉義市首件議員賄選案 7旬婦裁定羈押禁見

屏東里長候選人送肉粽、提杯涉賄選 屏檢聲押

相關新聞

台中清晨嚴重毒駕！失控撞天橋…3體大學生晨跑慘遭撞上都送醫

台中黃姓男子今晨毒駕上路，行經北區雙十路時失控衝向路邊天橋，當場撞上3名正在晨跑的國立台灣體育運動大學學生，釀2男1女多處擦挫傷，所幸送醫無大礙，黃男肇事後仍恍神、不斷咆哮語焉不詳，警方對他唾液快篩呈陽性，依公共危險罪嫌逮捕送辦，移置保管車輛。

獨／高雄權利車行命案供詞藏疑點 2人遭押1交保、4人飭回

高市權利車行員工穆姓男子因和同事張姓男子有10萬元債務糾紛，上月29日涉持熱熔膠條痛毆張男凌虐2小時致死，後載屍至台東又折返高雄自首；警方查出當時車行老闆等7人在場卻無人出手援救，至少2人協助搬屍，其中穆男和共犯吳姓男子供詞有疑點，雙雙被依重傷害致死罪收押。

高雄車行活活打死同事載屍自首 2嫌遭押、2人飭回、1人少年法院調查

高雄穆姓男子涉嫌打死同事並載屍到警局自首。橋檢訊後認穆男等4人涉犯殺人等罪嫌重大，其中2人聲押獲准，其餘2人尚待裁定，另...

富邦大樓喋血案！凶嫌住院11天出院 坦承因「車禍保險金」犯案

41歲黃姓男子上月21日持刀闖入台北市中山區富邦人壽「建北大樓」，在待位區等待3小時，尾隨38歲洪姓業務員至廁所狂砍，黃遭洪奪刀反擊，受重傷手術後插管，住院11天10月2日出院，中山警方製作筆錄僅3小時就移送台北地檢署複訊。

影／富邦大樓喋血案 凶嫌移送坐輪椅 羈押快步上囚車

男子黃清德9月21日持刀闖入台北市中山區富邦人壽建北大樓，等待3小時候，尾隨洪姓業務員至廁所狂砍，黃男遭洪男奪刀反擊，受重傷手術後插管，昨天出院製作筆錄，黃男坦承因前妻車禍保險理賠問題犯案，台北地檢署訊後依殺人未遂罪聲請羈押，法院凌晨裁准，黃男搭上囚車前往台北看守所。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。