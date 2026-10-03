獨／高雄權利車行命案供詞藏疑點 2人遭押1交保、4人飭回

高市權利車行員工穆姓男子因和同事張姓男子有10萬元債務糾紛，上月29日涉持熱熔膠條痛毆張男凌虐2小時致死，後載屍至台東又折返高雄自首；警方查出當時車行老闆等7人在場卻無人出手援救，至少2人協助搬屍，其中穆男和共犯吳姓男子供詞有疑點，雙雙被依重傷害致死罪收押。

在楠梓區權利車行工作不到2個月的死者張姓男子（22歲）遭穆男涉動用私刑凌虐毆打致死，檢方相驗時發現張男頭部、臀部及四肢等身體多處有紅腫、瘀青傷，因無法確認致命傷，將擇期解剖複驗，釐清死因。

涉及詐欺案遭通緝逃亡兩年的主嫌穆姓男子（22歲），涉及不少刑案，曾和未成年楊姓女友佯裝賣毒品詐騙遭警方查獲，另和共犯組詐欺集團，佯稱欲購商品無法下標，須依指示匯款解除等方式詐騙被害人，遭判刑1年7個月，因未到案遭通緝，女友幫繳的2萬元保證金遭沒收。

穆男被通緝後，1年多前藏身楠梓區某權利車行工作，上月30日晚間七點多向楠梓警分局報案指稱「打死人」要自首，警方原以為是開玩笑、惡作劇，直到當晚近10時許，穆男駕黑色轎車載屍直衝楠梓分局才揭開這起驚人載屍命案。

穆男被逮後，聲稱因懷疑同事張男偷10萬元不還，涉持熱熔膠條將他痛毆，見張沒氣息曾施以心肺復甦術急救，後因張已死亡，欲載屍至台東棄屍，將熱熔膠條丟屏東山區，後認為「東窗事發」掩蓋不了罪刑，才又折返高雄載屍自首。

警方調閱案發現場監視器及車辨系統追查，發現29日深夜11時至隔天清晨除穆男和死者張男在車行外，車行老闆林姓男子（25歲）、員工劉姓男子（23歲）以及友人吳姓（33歲）、楊姓（19歲）、陳姓（28歲）、另名陳姓（22歲）及葉姓（25歲）等7人在場，1日凌晨連夜將7人拘提到案，並在台東及高市起出被害人手機殼及穆男手機，已將手機送刑大科偵隊解析。

警方根據穆男及在場7人供述及影像交叉比對，發現當時穆男在車行一樓逼迫張男還款，有約5、6人在場，另有人待在樓上，人員進進出出，卻無人伸手援救，穆男痛毆張凌虐2個小時，張在哀號中斷氣，直至清晨穆男獨自載屍駛離現場，過程中至少有兩人協助搬運屍體。

除主嫌穆男涉重傷害致死罪嫌且有逃亡、串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；另共犯吳男因在場人咬出也有動手且供詞反覆，昨深夜被檢方依傷害致死罪嫌聲押獲准，另葉男6萬元交保，其餘4人飭回。全案不排除和詐欺款項糾紛有關，檢警將深入追查釐清犯案動機。

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死後載屍至楠梓警分局自首。記者石秀華／翻攝

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死後載屍自首，警方共逮8嫌。記者石秀華／翻攝

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死後載屍至楠梓警分局自首；圖為載屍轎車。記者石秀華／攝影

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死後載屍自首，警方共逮8嫌。記者石秀華／翻攝