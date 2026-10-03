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影／富邦大樓喋血案 凶嫌移送坐輪椅 羈押快步上囚車

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影／富邦大樓喋血案 凶嫌移送坐輪椅 羈押快步上囚車

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

男子黃清德9月21日持刀闖入台北市中山區富邦人壽建北大樓，等待3小時候，尾隨洪姓業務員至廁所狂砍，黃男遭洪男奪刀反擊，受重傷手術後插管，昨天出院製作筆錄，黃男坦承因前妻車禍保險理賠問題犯案，台北地檢署訊後依殺人未遂罪聲請羈押，法院凌晨裁准，黃男搭上囚車前往台北看守所。

黃清德（41歲）被警方移送複訊時，坐輪椅上雙手包裹紗布，脖子上也有縫過的疤痕，看似行動不便，沒想到法院裁定羈押後，黃男卻能快步走上囚車。

警方昨天確認黃清德傷勢好轉，下午4點多前往台大醫院將他帶回偵訊，黃男坦承洪男拿了不應該拿的錢，才會預謀犯案。檢警調查，黃男的李姓前妻5年前曾與洪男發生車禍，洪男受傷提告求償200萬，雙方最後以數十萬和解，研判因此引發殺機。

男子黃清德（左二藍衣者）涉殺人未遂被法院裁定羈押。記者張宏業／攝影
男子黃清德（左二藍衣者）涉殺人未遂被法院裁定羈押。記者張宏業／攝影

富邦 輪椅 大樓

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41歲黃姓男子上月21日持刀闖入台北市中山區富邦人壽「建北大樓」，在待位區等待3小時，尾隨38歲洪姓業務員至廁所狂砍，黃遭洪奪刀反擊，受重傷手術後插管，住院11天10月2日出院，中山警方製作筆錄僅3小時就移送台北地檢署複訊。

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