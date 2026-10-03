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議價爭議 公平會罰全聯2千萬遭撤銷

聯合報／ 記者謝亞庭／台北報導

<a href='/search/tagging/2/全聯' rel='全聯' data-rel='/2/103895' class='tag'><strong>全聯</strong></a>遭<a href='/search/tagging/2/公平會' rel='公平會' data-rel='/2/112498' class='tag'><strong>公平會</strong></a>重罰2000萬元，日前興訟勝訴免賠。示意圖。圖／聯合報系資料照
全聯遭公平會重罰2000萬元，日前興訟勝訴免賠。示意圖。圖／聯合報系資料照

全聯二○二二年有條件併購大潤發，因未履行公平會要求的「最惠客戶政策」，被檢舉促銷檔期大幅降價販售，讓供貨商自行吸收價差，遭公平交易委員會重罰兩千萬元。全聯不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為，全聯沒有利用交易上的優勢地位，強迫供貨商接受更有利或同等條件，判全聯勝訴，原處分撤銷。

二○二二年七月，公平會祭出七大負擔，有條件通過全聯併購大潤發，考量併購後零售通路市場集中度提高，可能削弱供貨商議價能力，禁止全聯採取「最惠客戶政策」，也就是不得以其他通路商品定價，要求供貨商提供相同或更優惠的條件。

二○二四年公平會接獲檢舉，指全聯違反申報事業結合時所附條件的「不得採取最惠客戶政策」，也就是禁止全聯以其他通路商同類商品定價，作為與供貨廠商議價基礎，藉此保證全聯售價不高於同業。

全聯利用寄銷制度決定商品售價，且未經供貨廠商同意即逕自降價，在扣除固定毛利率後才給予供貨廠商貨款，許多ＤＭ商品更在二○二二年中原節檔期大幅降價，廠商無奈被迫接受。

公平會認為，全聯藉由結合大潤發的市占率優勢，在供貨商申請新品上架及調漲價格時，要求售價須為其他通路一定折數，且於促銷檔期間，以其他競爭通路的商品定價，甚至若得知其他通路商降價，要求廠商提供相同或更優惠價格，否則直接從貨款扣抵，形同施壓供貨商造成損害，重罰兩千萬元。

全聯主張，「最惠客戶政策」指的是以契約強制力或不正當限制供貨商與其他通路定價，但公司參考訪價結果，而與廠商議價、取得優惠價格等議價協商活動，並非公平會所禁止。

合議庭認為，全聯在促銷檔期的調價行為，差價全由供貨商吸收，此部分無具體事證，公平會裁罰兩千萬元，顯有違誤，判決撤銷。

全聯 公平會 大潤發

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