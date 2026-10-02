北市富邦人壽喋血案 犯嫌今出院遭聲押禁見

台北市中山區富邦人壽建北大樓9月21日發生持刀傷人案，黃姓嫌疑人持水果刀攻擊洪姓業務員，兩人均送醫治療。黃嫌今天出院，警方調查有訴訟糾紛，依殺人未遂罪移送北檢。檢察官聲請羈押禁見。

警消於9月21日上午獲報，位於中山區的富邦人壽建北大樓9樓通訊處發生持刀傷人案，緊急派員到場處理，現場有2名男子倒臥地上，身上均有刀傷、意識不清，緊急協助送醫急救。警方於現場發現2把水果刀，其中1把已斷裂，隨後又在黃嫌的包內找到第3把水果刀。

警方查出，黃嫌於當天上午8時許就攜帶水果刀進入大樓，隨後搭電梯至9樓公共休息區等待，直到看見洪男進入廁所後，便尾隨進入攻擊，辦公區人員聽到洪男求救呼喊聲後，才驚覺出事。

這起事件造成洪男後頸、左右大腿內側、胸口及左手腕處都有傷；黃男隨後也持刀自殘，右頸部和胸部有傷，兩人都失去意識、倒臥地上，經警消緊急送醫急救，並無生命危險。

黃嫌經送醫治療後於今天出院。警方持續調查蒐證，並針對犯案動機及案發經過深入釐清，經查過往有訴訟糾紛，相關事證顯示本案犯案對象具有特定性，並非隨機挑選被害人犯案。

警方將黃嫌依涉嫌殺人未遂等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。檢察官晚間以黃嫌涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。