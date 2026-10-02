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台版「怪獸電力公司」！3歲女童迷路街頭大哭 警察大叔牽小阿布回家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中太平街頭上演真人版「怪獸電力公司」！一名3歲女童日前趁著媽媽不注意溜出門迷路，嚇得大哭，還好警察大叔牽著女童挨家挨戶尋親，花半小時找到媽媽；員警牽女童過馬路畫面今曝光，像極了電影中「毛怪」與「小阿布」溫馨互動，引發熱議。

台中市警局「TCPB波麗士」臉書粉專今PO出一張照片，一名身材魁梧的警察大叔裝備齊全，正牽著一名穿著藍裙小女童過馬路，一大一小背景猶如「怪獸電力公司」中毛怪牽著小阿布。

太平警分局新平派出所說明，27日上午10時許接獲民眾報案，指有幼童疑似迷路獨自在街頭徘徊，2名員警到場發現，一名女童驚慌無助，臉上還掛著淚水。

二名員警耐心陪伴女童頂著艷陽，挨家挨戶尋訪附近居民，熱心的里長也透過廣播尋人，在半小時內順利聯繫上女童的媽媽，女童女媽連聲向警方及協助尋人的熱心民眾表達感謝。

溫馨照片今曝光，很多網友熱議「真的很像電影中『毛怪』與『小阿布』」，紛紛留言大讚，「這才是台灣最美的風景」、「警察叔叔的背影太帥、太暖了！」 「真的是名副其實的人民保母」。

台中市太平街頭一名男警員牽著小女童過馬路，畫面溫馨。圖／截自「台中TCPB波麗士」﻿臉書
台中市太平街頭一名男警員牽著小女童過馬路，畫面溫馨。圖／截自「台中TCPB波麗士」﻿臉書

台中 警察 迷路 女童

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