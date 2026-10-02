快訊

亞運網球／謝淑薇無緣拚雙金 與曾俊欣搭配混雙收銅牌

日本麥當勞突停售10款漢堡！網傳台人曾吃「月見系列漢堡」猝逝 家屬求追查

科技業護身符庫存剩1個月！乖乖工會無限期罷工 要求董事長出面

聽新聞
0:00 / 0:00

台中毒駕8月已取締1826件 議員林祈烽自掏10萬獎勵員警

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中毒駕查緝量增加，今年1至8月已取締1826件，第一線員警攔查時還可能遭遇拒測、逃逸甚至駕車衝撞。台中市議員林祈烽、施志昌、鄭功進、楊典忠今天在市政總質詢要求市府建立毒駕取締實質獎勵制度，但市長盧秀燕僅表示目前依全國一致規範辦理，未進一步承諾編列獎勵金；林祈烽隨後宣布自掏10萬元捐給警察局，作為毒駕查緝獎勵，希望拋磚引玉。

林祈烽指出，台中市112年至115年8月底共取締毒駕3208件，從112年62件、113年225件、114年1095件，到今年前8月已達1826件。警方表示，去年11月20日起導入唾液毒品快篩，讓員警能更快速查驗，因此取締數增加不能單純解讀為毒駕惡化，但也顯示執法工具進步後，過去隱藏在道路上的毒駕黑數逐步被揪出。

林祈烽表示，第6分局112年至今年8月底共取締447件，今年前8月就有268件居各分局之首；全市毒駕查緝嘉獎今年已達4359次，第6分局589次也是最高。他說，毒駕查緝不同於一般攔查，日前甚至發生嫌犯駕車衝撞逃逸，員警開16槍才成功制止，員警根本不知道駕駛是否持有武器或會突然衝撞，這些成績是員警一台一台車攔、一個一個人查驗換來，不能只用嘉獎帶過。

林祈烽指出，市府每年毒品快篩試劑經費僅82萬元，面對增加的勤務與風險，應由主計、人事及警察局研議合法財源，建立台中專屬獎勵制度。他表示，既然市府尚未承諾，他決定先捐出本屆選舉費用補貼10萬元，希望市府看到基層員警承受的風險，從制度及預算面給予實質支持。

警察局長吳敬田表示，毒駕拒測本身已有法律效果，若警方發現車內有毒品或吸食工具，也會向檢察官申請強制檢驗；對林祈烽捐款表示感謝，相關款項將於選舉結束後依公益勸募規定辦理。

盧秀燕表示，毒駕、酒駕拒測重罰及警察激勵獎勵制度，目前均依中央及全國一致規範辦理，對於台中另設毒駕實質獎勵制度，現場未進一步承諾編列獎勵金。

台中毒駕8月已取締1826件，民進黨議員林祈烽自掏10萬獎勵員警。圖／林祈烽提供
台中毒駕8月已取締1826件，民進黨議員林祈烽自掏10萬獎勵員警。圖／林祈烽提供

林祈烽 毒駕 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院：毒駕專案查緝逾萬件 肇事率減少23%

邱佩琳牽線企業家捐贈2警車 基市警局配置第一線治安、交通勤務

議員控魚市場董事長「加發自己年終35萬」 台中農業局啟動查核

影／巡邏警狂追飛車毒駕男 警噴辣椒水壓制逮捕畫面曝

相關新聞

富邦大樓喋血案！凶嫌住院11天今出院 坦承因「車禍保險金」犯案

41歲黃姓男子上月21日持刀闖入台北市中山區富邦人壽「建北大樓」，在待位區等待3小時，尾隨38歲洪姓業務員至廁所狂砍，黃遭洪奪刀反擊，受重傷手術後插管，住院11天今天出院，中山警方製作筆錄僅3小時就移送台北地檢署複訊。

台中毒駕8月已取締1826件 議員林祈烽自掏10萬獎勵員警

台中市毒駕查緝量增加，今年1至8月已取締1826件，第一線員警攔查時還可能遭遇拒測、逃逸甚至駕車衝撞。台中市議員林祈烽、施志昌、鄭功進、楊典忠今天在市政總質詢要求市府建立毒駕取締實質獎勵制度，但市長盧秀燕僅表示目前依全國一致規範辦理，未進一步承諾編列獎勵金；林祈烽隨後宣布自掏10萬元捐給警察局，作為毒駕查緝獎勵，希望拋磚引玉。

影／平房門縫放哨販毒煙彈 涉毒男逃竄受堵栽了

曾涉毒品案的溫姓男子在屏東租處，涉嫌販賣依托咪酯煙彈，並在門縫裝設監視器，過濾前往交易的人，一不對勁便由後門逃竄。員警堵住後門，自前門破門查緝，查扣20顆煙彈及煙油，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

花蓮市中山路毒駕男撞衝對向車道 車內竟載年幼兒子

花蓮市中山路今天清晨5時許發生交通事故，一輛白色轎車行經中山路時突然失控偏離車道，衝入對向人行道區域，撞上路旁停放的汽、機車。警方到場發現29歲黃姓駕駛精神狀況異常，經毒品唾液快篩呈陽性反應，更發現其7歲兒子也在車內，所幸男童僅受輕微擦挫傷。

影／巡邏警狂追飛車毒駕男 警噴辣椒水壓制逮捕畫面曝

58歲陶男昨晚騎機車急速行駛時被巡邏員警攔查，因藏在隨身包包的安非他命及依托咪酯煙彈被警察看到，陶男拒捕要掙脫，與警發生拉扯，警拿出辣椒水噴他壓制逮捕，訊後依毒品、公共危險及妨害公務等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

躲油桶偷渡登船運毒 涉20億毒品主嫌二審改判13年

葉姓男子與通緝中的王姓男子躲進油桶偷渡出海，登上坦尚尼亞籍「金昌龍」貨輪，在公海上指揮接駁逾1公噸、黑市價值逾20億元的安非他命及愷他命。高雄地院一審判葉男10年，其餘9名緬甸籍船員判刑3年至6年，檢方不服上訴，高雄高分院認定葉男量刑過輕，今天改判13年徒刑。全案可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。