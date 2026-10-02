台中毒駕8月已取締1826件 議員林祈烽自掏10萬獎勵員警

台中市毒駕查緝量增加，今年1至8月已取締1826件，第一線員警攔查時還可能遭遇拒測、逃逸甚至駕車衝撞。台中市議員林祈烽、施志昌、鄭功進、楊典忠今天在市政總質詢要求市府建立毒駕取締實質獎勵制度，但市長盧秀燕僅表示目前依全國一致規範辦理，未進一步承諾編列獎勵金；林祈烽隨後宣布自掏10萬元捐給警察局，作為毒駕查緝獎勵，希望拋磚引玉。

林祈烽指出，台中市112年至115年8月底共取締毒駕3208件，從112年62件、113年225件、114年1095件，到今年前8月已達1826件。警方表示，去年11月20日起導入唾液毒品快篩，讓員警能更快速查驗，因此取締數增加不能單純解讀為毒駕惡化，但也顯示執法工具進步後，過去隱藏在道路上的毒駕黑數逐步被揪出。

林祈烽表示，第6分局112年至今年8月底共取締447件，今年前8月就有268件居各分局之首；全市毒駕查緝嘉獎今年已達4359次，第6分局589次也是最高。他說，毒駕查緝不同於一般攔查，日前甚至發生嫌犯駕車衝撞逃逸，員警開16槍才成功制止，員警根本不知道駕駛是否持有武器或會突然衝撞，這些成績是員警一台一台車攔、一個一個人查驗換來，不能只用嘉獎帶過。

林祈烽指出，市府每年毒品快篩試劑經費僅82萬元，面對增加的勤務與風險，應由主計、人事及警察局研議合法財源，建立台中專屬獎勵制度。他表示，既然市府尚未承諾，他決定先捐出本屆選舉費用補貼10萬元，希望市府看到基層員警承受的風險，從制度及預算面給予實質支持。

警察局長吳敬田表示，毒駕拒測本身已有法律效果，若警方發現車內有毒品或吸食工具，也會向檢察官申請強制檢驗；對林祈烽捐款表示感謝，相關款項將於選舉結束後依公益勸募規定辦理。

盧秀燕表示，毒駕、酒駕拒測重罰及警察激勵獎勵制度，目前均依中央及全國一致規範辦理，對於台中另設毒駕實質獎勵制度，現場未進一步承諾編列獎勵金。