影／平房門縫放哨販毒煙彈 涉毒男逃竄受堵栽了

曾涉毒品案的溫姓男子在屏東租處，涉嫌販賣依托咪酯煙彈，並在門縫裝設監視器，過濾前往交易的人，一不對勁便由後門逃竄。員警堵住後門，自前門破門查緝，查扣20顆煙彈及煙油，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵四隊接獲密報，指屏東市有處偏僻巷弄的平房疑有人販賣依托咪酯煙彈，員警蒐報時發覺，平房出入複雜，門縫還裝設監視器過濾訪客，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，查出平房是溫姓男子（45歲）承租，且他月前才涉毒品案。

9月上旬刑大偵四隊持搜索票前查緝，員警擔心他由前門監視器發現警方，部署警力堵住後門，再立即由前門破門，才查捕溫男和同夥陳姓男子（48歲），查扣依托咪酯菸彈20餘顆、依托咪酯煙油4瓶、安非他命1包等證物，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警局統計，今年1月至今，共查獲販毒者546人，較去年同期增加72人，將持續強力掃蕩毒品犯罪，追查毒品來源及流向。

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