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花蓮市中山路毒駕男撞衝對向車道 車內竟載年幼兒子

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市中山路今天清晨5時許發生交通事故，一輛白色轎車行經中山路時突然失控偏離車道，衝入對向人行道區域，撞上路旁停放的汽、機車。警方到場發現29歲黃姓駕駛精神狀況異常，經毒品唾液快篩呈陽性反應，更發現其7歲兒子也在車內，所幸男童僅受輕微擦挫傷。

警方調查，從事廣告看板業的黃姓男子當時駕車沿中山路由東往西行駛，監視器畫面顯示車輛速度偏快，通過中山路與富安路口後不久，突然失控偏向對向車道，撞擊路邊停放的1輛自小客車及2輛機車，強烈撞擊造成轎車車頭嚴重毀損，現場零件四散，巨大聲響也驚動附近住戶。

花蓮警分局獲報後趕抵處理，發現黃男神情恍惚、舉止異常，事故發生後與兒子坐在騎樓休息，警方實施毒品唾液篩檢後呈現陽性反應，隨即依現行犯將其逮捕。

由於黃男施用毒品後駕車，且載著年僅7歲的兒子同行，警方同步通報社工單位介入，評估家庭照顧狀況及兒少保護需求，了解是否需進一步安置或提供協助。

花蓮警分局副分局長涂錞德表示，黃男涉嫌毒駕肇事，已依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，呼籲民眾切勿心存僥倖於施用毒品後駕車，以免危及自身及其他用路人安全。

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花蓮黃姓駕駛今天清晨開車自撞，經毒品唾液快篩呈陽性反應，警方發現其7歲兒子也在車內，所幸男童僅受輕微擦挫傷。圖／花蓮警分局提供
花蓮黃姓駕駛今天清晨開車自撞，經毒品唾液快篩呈陽性反應，警方發現其7歲兒子也在車內，所幸男童僅受輕微擦挫傷。圖／花蓮警分局提供

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