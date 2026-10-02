影／巡邏警狂追飛車毒駕男 警噴辣椒水壓制逮捕畫面曝

58歲陶男昨晚騎機車急速行駛時被巡邏員警攔查，因藏在隨身包包的安非他命及依托咪酯煙彈被警察看到，陶男拒捕要掙脫，與警發生拉扯，警拿出辣椒水噴他壓制逮捕，訊後依毒品、公共危險及妨害公務等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

第二分局巡邏員警昨晚9點多，在中正路、正榮街口發現陶男騎乘普重機車速度飛快，由市區往郊區方向急駛，擔心危害用路人，警方追上去攔下盤查。

盤查過程中，警員在陶男出示的隨身包包內發現安非他命及依托咪酯煙彈，要求說明時，陶男拒不配合反手扺抗。

警方說，陶男試圖掙脫，與警發生拉扯，警方當場以辣椒水控制現場並依法逮捕，過程被警方秘錄器拍下。

信六路派出所副所長張君豪說，陶男經毒品唾液快篩呈安非他命陽性反應，涉嫌毒駕，全案詢後依毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官審酌向法院聲請羈押。

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